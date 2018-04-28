У Києві біля метро чоловік вдавився салом і помер
- Вчора, 07:32
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Медики близько півгодини реанімували чоловіка, проте врятувати його не вдалося
27 квітня близько 14:00 біля кіоску «Бістро» поруч з метро «Чернігівська» помер чоловік. За словами очевидців, він вдавився великим шматком сала.
Про це повідомляє Інформатор.
Швидку викликала продавщиця «Бістро». Через 5-7 хвилин на місце події прибули 2 бригади швидкої допомоги. За словами жінки, до приїзду швидкої перехожі намагалися надати йому першу допомогу.
Медики близько півгодини реанімували чоловіка, проте врятувати його не вдалося.
Поліція і судмедексперти встановлюють причини та обставини інциденту.
Нагадаємо, вибух в автомобілі Chevrolet стався на київській вулиці Михайла Драгоманова ввечері 27 квітня. За даними поліції, одна людина загинула, ще одна отримала травми. Попередньо встановлено, що в машині під час руху вибухнула граната.
Після загибелі невідомого в результаті вибуху в автомобілі на київській вулиці Драгоманова поліція відкрила кримінальне провадження.