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    У Києві біля метро чоловік вдавився салом і помер

    Медики близько півгодини реанімували чоловіка, проте врятувати його не вдалося
    27 квітня близько 14:00 біля кіоску «Бістро» поруч з метро «Чернігівська» помер чоловік. За словами очевидців, він вдавився великим шматком сала. Про це повідомляє Інформатор. Швидку викликала продавщиця «Бістро». Через 5-7 хвилин на місце події прибули 2 бригади швидкої допомоги. За словами жінки, до
    • Вчора, 07:32
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    У Києві на &laquo;Чернігівській&raquo; чоловік вдавився салом і помер
    У Києві на «Чернігівській» чоловік вдавився салом і помер

    Медики близько півгодини реанімували чоловіка, проте врятувати його не вдалося

    27 квітня близько 14:00 біля кіоску «Бістро» поруч з метро «Чернігівська» помер чоловік. За словами очевидців, він вдавився великим шматком сала.

    Про це повідомляє Інформатор.

    Швидку викликала продавщиця «Бістро». Через 5-7 хвилин на місце події прибули 2 бригади швидкої допомоги. За словами жінки, до приїзду швидкої перехожі намагалися надати йому першу допомогу.

    Медики близько півгодини реанімували чоловіка, проте врятувати його не вдалося.

    Поліція і судмедексперти встановлюють причини та обставини інциденту.

    Нагадаємо, вибух в автомобілі Chevrolet стався на київській вулиці Михайла Драгоманова ввечері 27 квітня. За даними поліції, одна людина загинула, ще одна отримала травми. Попередньо встановлено, що в машині під час руху вибухнула граната.

    Після загибелі невідомого в результаті вибуху в автомобілі на київській вулиці Драгоманова поліція відкрила кримінальне провадження. 



    метро поліція чоловік
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