У Києві біля метро чоловік вдавився салом і помер

Медики близько півгодини реанімували чоловіка, проте врятувати його не вдалося

27 квітня близько 14:00 біля кіоску «Бістро» поруч з метро «Чернігівська» помер чоловік. За словами очевидців, він вдавився великим шматком сала. Про це повідомляє Інформатор. Швидку викликала продавщиця «Бістро». Через 5-7 хвилин на місце події прибули 2 бригади швидкої допомоги. За словами жінки, до



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У Києві на «Чернігівській» чоловік вдавився салом і помер

Медики близько півгодини реанімували чоловіка, проте врятувати його не вдалося

27 квітня близько 14:00 біля кіоску «Бістро» поруч з метро «Чернігівська» помер чоловік. За словами очевидців, він вдавився великим шматком сала.

Про це повідомляє Інформатор.

Швидку викликала продавщиця «Бістро». Через 5-7 хвилин на місце події прибули 2 бригади швидкої допомоги. За словами жінки, до приїзду швидкої перехожі намагалися надати йому першу допомогу.

Медики близько півгодини реанімували чоловіка, проте врятувати його не вдалося.

Поліція і судмедексперти встановлюють причини та обставини інциденту.

Нагадаємо, вибух в автомобілі Chevrolet стався на київській вулиці Михайла Драгоманова ввечері 27 квітня. За даними поліції, одна людина загинула, ще одна отримала травми. Попередньо встановлено, що в машині під час руху вибухнула граната.

Після загибелі невідомого в результаті вибуху в автомобілі на київській вулиці Драгоманова поліція відкрила кримінальне провадження.







