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    У Києві біля популярного ТЦ на лівому березі евакуюють машини

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    В Інспекцію з паркування надходить багато скарг від киян щодо неправильного паркування - У Києві біля популярного ТЦ на лівому березі евакуюють машини
    В Інспекцію з паркування надходить багато скарг від киян щодо неправильного паркування

    Водії лишають машини на тротуарах, поворотах, де завгодно, тільки не на платному паркінгу, - очевидці

    У Києві на проспект Павла Тичини біля ТЦ «Silver Breeze» евакуюють автомобілі, що   припарковані у заборонених місцях.

    Фото евакуації автомобілів-порушників опубліковані на сторінці Інспекції з паркування у Facebook.  

    Зазначається, що в Інспекцію з паркування надходить багато скарг від киян щодо неправильного паркування.   

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    «Дуже багато скарг від громадян надходить щодо неправильного паркування біля ТЦ «Silver Breeze». Тож інспектори з паркування продовжують відпрацьовувати цю локацію», – йдеться в описі до фото.

    Користувачі соцмереж зазначають, що біля ТЦ багато водіїв лишають машини на тротуарах, поворотах, де завгодно, тільки не на платному паркінгу.

    Втім, схожа ситуація спостерігається біля торгових центрів і в інших районах Києва.

    Як повідомлялося, у Києві запрацювали нові евакуатори, забирають авто за хвилину (відео).

    Раніше повідомлялося, що Київ отримав два евакуатори нового типу, які зможуть дуже швидко забирати з дороги автомобіль порушника.  

    Автомобілі з евакуації будуть з легкістю виявляти порушника протягом хвилини. Евакуатор просто під’їде до автомобіля й підніме його спеціальними тримачами.

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