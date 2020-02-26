У Києві біля популярного ТЦ на лівому березі евакуюють машини



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В Інспекцію з паркування надходить багато скарг від киян щодо неправильного паркування

Водії лишають машини на тротуарах, поворотах, де завгодно, тільки не на платному паркінгу, - очевидці

У Києві на проспект Павла Тичини біля ТЦ «Silver Breeze» евакуюють автомобілі, що припарковані у заборонених місцях.

Фото евакуації автомобілів-порушників опубліковані на сторінці Інспекції з паркування у Facebook.

Зазначається, що в Інспекцію з паркування надходить багато скарг від киян щодо неправильного паркування.

«Дуже багато скарг від громадян надходить щодо неправильного паркування біля ТЦ «Silver Breeze». Тож інспектори з паркування продовжують відпрацьовувати цю локацію», – йдеться в описі до фото.

Користувачі соцмереж зазначають, що біля ТЦ багато водіїв лишають машини на тротуарах, поворотах, де завгодно, тільки не на платному паркінгу.

Втім, схожа ситуація спостерігається біля торгових центрів і в інших районах Києва.

Як повідомлялося, у Києві запрацювали нові евакуатори, забирають авто за хвилину (відео).

Раніше повідомлялося, що Київ отримав два евакуатори нового типу, які зможуть дуже швидко забирати з дороги автомобіль порушника.

Автомобілі з евакуації будуть з легкістю виявляти порушника протягом хвилини. Евакуатор просто під’їде до автомобіля й підніме його спеціальними тримачами.