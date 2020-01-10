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    У Києві з’явилися евакуатори, які забиратимуть автівки за хвилину (відео)

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    <span>Евакуатор піднімає автомобіль не лебідкою, а спеціальними тримачами і завантажує протягом хвилини</span> - У Києві з’явилися евакуатори, які забиратимуть автівки за хвилину (відео)
    Евакуатор піднімає автомобіль не лебідкою, а спеціальними тримачами і завантажує протягом хвилини
    Фото: скріншот відео

    Евакуатори офіційно ще не приступили до роботи на вулицях столиці

    Київ отримав два евакуатори нового типу, які зможуть дуже швидко забирати з дороги автомобіль порушника.  

    Про появу цих евакуаторів на вулицях міста повідомив «Київ оперативний» у Facebook.

    «Обіцяні нові евакуатори вже на дорогах міста Києва. Зустрічайте», - йдеться у дописі.

    Раніше «Київ автомобільний» повідомив, що нові евакуатори проходять розмитнення. «Наразі автомобілі вже прибули в Київ і перебувають на митниці. Автомобілі з евакуації будуть з легкістю виявляти порушника протягом хвилини. Евакуатор просто під’їде до автомобіля й підніме його спеціальними тримачами», - йшлося в повідомленні.

    «Київ автомобільний» оприлюднив відео, на якому демонструється робота такого евакуатора:

    Як розповів «Сьогодні» заступник директора департаменту транспортної інфраструктури КМДА Дмитро Рахматуллін, поки договір з цією компанією-власником машин не підписано. І евакуатори офіційно ще не приступили до роботи на вулицях столиці.

    «Нові, більш мобільні евакуатори дуже потрібні місту. Зараз власники цих евакуаторів повинні підписати договір з Інспекцією з паркування. Після того, як юридичні формальності будуть закінчені, ці евакуатори почнуть роботу на вулицях міста. Це відбудеться, скоріше за все, вже наступного тижня», – сказав він.

    Київ дороги автомобіль КМДА інспекція парковка
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