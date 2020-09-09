У Києві боржник за світло погрожував енергетикам зброєю (фото, відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Нацполіція

Чоловік накинувся на майстрів служби з обслуговування споживачів електромереж з лайкою та зброєю

7 вересня до столичної поліції звернувся майстер служби з обслуговування споживачів електричних мереж і повідомив, що мешканець будинку на вулиці Івана Миколайчука погрожує зброєю. Для з’ясування всіх обставин на адресу виїхали наряд патрульної поліції та слідчо-оперативна група територіального управління.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Після проведення першочергових слідчих дій правоохоронці встановили обставини події. За словами майстрів, які викликали поліцію, минулого року у квартиру 48-річного киянина за несплату припинено електропостачання (загальна сума боргу за комунальні послуги становить майже 190 тисяч гривень). Тож коли вони приїхали перевіряти стан вимкненого лічильника, з помешкання вийшов власник. Він почав нецензурно висловлюватися, а також тримав у руках зброю і погрожував співробітникам підприємства.

Під час цих подій ніхто не постраждав.

Згодом правоохоронці вилучили предмет, схожий на автомат, і відправили його на проведення експертизи.

Натомість фігурант зробив допис у соціальній мережі про те, що у помешкання намагалися увірватися невідомі особи, які хотіли пограбувати його, а працівники поліції, котрі прибули на місце події, стали на їх захист.

Зважаючи на зібрані матеріали, інформація із допису не відповідає дійсності, зазначили правоохоронці.

На цей час слідчі Дніпровського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі. У ході досудового розслідування будуть встановлені всі обставини інциденту та проведені необхідні слідчі дії.