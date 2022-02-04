Канцлер Німеччини приїде в Київ перед візитом до Путіна: відома дата

Шольц навідається в Москву, але після України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц в середині лютого відвідає Київ і Москву. 14 лютого він вирушить до Києва, а наступного дня здійснить візит до Москви. Про це повідомляє DW.

Шольц заявив, що зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним для переговорів про запобігання небезпеки нападу Росії на Україну. Ця зустріч вже «запланована і скоро відбудеться», сказав він.

За словами канцлера, у зв'язку з нарощуванням чисельності російських військ на кордоні з Україною необхідно послати подвійний сигнал.

«Ситуація дуже серйозна», – підкреслив він.

Канцлер Німеччини додав, що Росії дали зрозуміти, що вона дорого заплатить у разі порушення територіальної цілісності України.

«І цей сигнал був зрозумілий», – заявив глава уряду ФРН.

Шольц зазначив, що необхідно одночасно використовувати всі канали зв'язку, щоб уникнути військової ескалації, а також нагадав про переговори в «нормандському форматі» за участю Росії, України, Франції та Німеччини, які, на його думку, вдалося «знову наповнити життям».

Нагадаємо, стало відомо, що канцлер Німеччини поїде до Путіна.

Також новий канцлер ФРН розказав, скільки часу в нього забирає Україна.

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