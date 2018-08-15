У Києві чергова п'яна ДТП: винуватець аварії заснув на бордюрі
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Винуватець ДТП керував автом на «євробляхах»
У Києві на Печерському мосту п'яний водій влаштував масове ДТП, розбивши три автівки.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
Після цього він виліз зі свого автомобіля і заснув.
Зазначимо, що винуватець ДТП керував автом на «євробляхах».
На місце події прибули співробітники патрульної поліції, що встановлюють обставини ДТП, а також співробітники медичної допомоги.
Нагадаємо, у вівторок, 14 серпня, в Печерському районі Києва Skoda Oktavia збила мотоцикліста. Аварія трапилася на вулиці Курганівській приблизно о 10:20.
Зі слів водія автомобіля Skoda, він виїжджав з другорядної вулиці Верхньої на вулицю Курганівська. Водії, які рухалися вгору по Курганівській, зупинилися пропустити його. В кінці всього потоку їхала дівчина на мотоциклі Kawasaki. Вона вирішила обігнати автомобілі по зустрічній смузі і в'їхала в лоб в Skoda.