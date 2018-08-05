У Києві чоловік із шаблею напав на перехожого



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Дії зловмисника, який шаблею поранив чоловіка, столичні поліцейські кваліфікують як хуліганство

У Києві у Подільському районі чоловік із шаблею напав на перехожого, зловмисник затриманий. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Інцидент стався вчора близько півночі. Працівники поліції встановили: між чоловіками стався конфлікт, у результаті якого зловмисник поранив опонента. Потерпілого госпіталізували до лікарні, де надали допомогу.

Правопорушника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це - 49-річний місцевий мешканець.

За даним фактом слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до семи років позбавлення волі.