У США в нічному клубі сталася стрілянина, є загиблі



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Усі потерпілі були доправлені до лікарень, про їхній стан не повідомляється

Внаслідок стрілянини у нічному клубі у Південній Кароліні двоє людей загинули та вісім були поранені

В американському штаті Південна Кароліна сталася стрілянина у нічному клубі, внаслідок якої дві особи загинули і щонайменше восьмеро були поранені.

Про це повідомляє AP.

«Внаслідок стрілянини у нічному клубі у Південній Кароліні двоє людей загинули та вісім були поранені», – поінформували в офісі шерифа округу Грінвілл.

At least 12 people were injured in a shooting at an Upstate nightclub according to Lt. Jimmy Bolt with the Greenville County Sheriff's Office. https://t.co/eAKYKbkr38 pic.twitter.com/2dPLYfYZGF — WYFF News 4 (@wyffnews4) July 5, 2020

Усі потерпілі були доправлені до лікарень, про їхній стан не повідомляється.

Outside Greenville Memorial Hospital after an early morning shooting at Lavish Lounge on White Horse Rd. 10 people taken here to the hospital. Greenville County Sheriff Lewis says 2 have died @wyffnews4 pic.twitter.com/1Nvak6ZP74 — Taggart Houck WYFF (@Taggartwyff) July 5, 2020

Наразі жодна особа не затримана у зв’язку з інцидентом. Поліція проводить розслідування причин стрілянини.

Нагадаємо, 2 липня у Мексиці озброєні люди увірвалися в незареєстрований центр реабілітації наркозалежних і відкрили стрілянину. Загинули 24 людини, поранено ще семеро. Напад стався в місті Ірапуато.

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