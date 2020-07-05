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    У світі

    У США в нічному клубі сталася стрілянина, є загиблі

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    <p>Усі потерпілі були доправлені до лікарень, про їхній стан не повідомляється</p> - У США в нічному клубі сталася стрілянина, є загиблі

    Усі потерпілі були доправлені до лікарень, про їхній стан не повідомляється

    Внаслідок стрілянини у нічному клубі у Південній Кароліні двоє людей загинули та вісім були поранені

    В американському штаті Південна Кароліна сталася стрілянина у нічному клубі, внаслідок якої дві особи загинули і щонайменше восьмеро були поранені.

    Про це повідомляє AP.

    «Внаслідок стрілянини у нічному клубі у Південній Кароліні двоє людей загинули та вісім були поранені», – поінформували в офісі шерифа округу Грінвілл.

    Усі потерпілі були доправлені до лікарень, про їхній стан не повідомляється.

    Наразі жодна особа не затримана у зв’язку з інцидентом. Поліція проводить розслідування причин стрілянини.

    Нагадаємо, 2 липня у Мексиці озброєні люди увірвалися в незареєстрований центр реабілітації наркозалежних і відкрили стрілянину. Загинули 24 людини, поранено ще семеро. Напад стався в місті Ірапуато.

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