У США в нічному клубі сталася стрілянина, є загиблі

Внаслідок стрілянини у нічному клубі у Південній Кароліні двоє людей загинули та вісім були поранені

В американському штаті Південна Кароліна сталася стрілянина у нічному клубі, внаслідок якої дві особи загинули і щонайменше восьмеро були поранені.

Про це повідомляє AP.

«Внаслідок стрілянини у нічному клубі у Південній Кароліні двоє людей загинули та вісім були поранені», – поінформували в офісі шерифа округу Грінвілл.

At least 12 people were injured in a shooting at an Upstate nightclub according to Lt. Jimmy Bolt with the Greenville County Sheriff's Office. https://t.co/eAKYKbkr38 pic.twitter.com/2dPLYfYZGF

Усі потерпілі були доправлені до лікарень, про їхній стан не повідомляється.

Outside Greenville Memorial Hospital after an early morning shooting at Lavish Lounge on White Horse Rd. 10 people taken here to the hospital. Greenville County Sheriff Lewis says 2 have died @wyffnews4 pic.twitter.com/1Nvak6ZP74