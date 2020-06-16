У Києві чоловік під час сварки вдарив ножем свою матір



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Поліція вилучила ніж, яким чоловік вдарив свою матір Фото: Нацполіція

Від отриманої травми жінка згодом померла у лікарні

До чергової частини столичної поліції від лікаря швидкої медичної допомоги надійшло повідомлення про ножове поранення жінки у квартирі на проспекті Лісовому у Деснянському районі Києва. За вказаною адресою виїхали патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Правоохоронці з’ясували, що син із матір’ю розпивали спиртні напої, згодом між ними виникла сварка. Під час конфлікту чоловік схопив ніж та вдарив у груди 74-річну жінку, а потім викликав лікарів.

«Потерпілу госпіталізували до медичного закладу з проникаючим колото-різаним пораненням. 54-річного місцевого мешканця затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. У квартирі криміналісти виявили та вилучили ніж, який відправили на проведення експертизи», - розповів начальник слідчого відділення Деснянського управління поліції Ігор Мордусенко.

Слідчі Деснянського управління поліції під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури №3 повідомили затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

«Оскільки через декілька днів жінка померла у лікарні, відповідно слідчі перекваліфікували злочин на частину другу статті 121 Кримінального кодексу України. Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до десяти років ув’язнення», - додав правоохоронець.