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    Експертиза: 14-річного хлопця, знайденого на колії у Прилуках, не збивав поїзд

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    <p>Денис Чаленко&nbsp;помер внаслідок відкритої черепно-мозкової травми та ушкодження мозку</p> - Експертиза: 14-річного хлопця, знайденого на колії у Прилуках, не збивав поїзд

    Денис Чаленко помер внаслідок відкритої черепно-мозкової травми та ушкодження мозку

    Версія, що підлітка збив поїзд, повністю спростована

    14-річний Денис Чаленко, якого знайшли мертвим на залізничній колії в Прилуках, помер внаслідок відкритої черепно-мозкової травми та ушкодження мозку, але на тілі немає ушкоджень від ударів.

    Про це повідомляється на сайті Нацполіції.

    «Судмедексперт встановив, що смерть дитини настала внаслідок відкритої черепно-мозкової травми з переломами кісток черепа, обличчя та ушкодження головного мозку.

    Що ключове: на тілі загиблого немає ушкоджень, які нанесли руками чи ногами, чи травм від ударів сторонніми предметами. Також немає ушкоджень, які могли б виникнути при вертикальному притисканні потяга. Відтак версія, що підлітка збив поїзд, повністю спростована», - заявив заступник начальника Головного слідчого управління Нацполіції Максим Цуцкірідзе.

    Зазначається, що при розтині печінки та нирок виявили 0,74 проміле алкоголю, а у крові померлого – кофеїн. 

    Крім того, одна із судових експертиз спростовує інформацію, що під нігтями хлопчика знайдено епітелій та ДНК іншої особи.

    Поліція попросила у родичів загиблого домашній комп’ютер хлопчика.

    Раніше позиція прилуцьких правоохоронців, які відмовлялися об’єктивно розслідувати справу, сколихнула громадськість, і вона влаштувала акцію протесту під стінами місцевого відділу поліції.

    В результаті його начальника відсторонили від роботи й призначили нового. Батькам і жителям Прилук пообіцяли проведення повторної експертизи. Справу під особистий контроль узяв керівник Нацполіції України Ігор Клименко.

    Батько школяра сам провів розслідування, яке засвідчило, що його сина вбили, а тіло притягнули на колії. Про те, що підліток лежав там уже мертвий і холодний, розповів і машиніст, який витягував Дениса з-під поїзда. У місті поповзли чутки, що до вбивства хлопця причетні четверо осіб, серед яких - діти працівників судів та правоохоронців. А вбили Дениса за те, що він заступився за дівчину.

    Відомо, що перед смертю хлопець повідомив батькові, що отримує смс із погрозами розправи від одного хлопця і показав його фотографію.

    Національна поліція України діти вбивство смерть потяг залізниця розслідування ДНК
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