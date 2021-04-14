Локдаун по-київські: в метро натовп, перепустки в автобусах не перевіряють (відео)

Жорсткі карантинні обмеження в Києві діятимуть до 30 квітня

На другому тижні жорстких карантинних обмежень у громадському транспорті столиці спостерігається велике скупчення людей, ні про яке дотримання соціальної дистанції не йдеться. Про це «Главкому» повідомляють пасажири.

Наприклад, вранці на станцію метро «Лісова» заходить стільки людей, що утворюється натовп на вході.

Така ж ситуація спостерігається на станції метро «Вокзальна», повідомляє «Київ оперативний».

Працівники метрополітену при перевірці спеціальних перепусток вже не вимагають службового посвідчення особи.

А на деяких маршрутах наземного громадського транспорту взагалі не просять пасажирів пред’явити спеціальну перепустку. Зокрема, як стало відомо «Главкому», перепустки не перевіряють на автобусному маршруті №102.

Як відомо, на час жорстких карантинних обмежень проїзд у громадському транспорті Києва здійснюється за спецперепусткою, яка пред’являється разом зі службовим посвідченням.

З 13 квітня на трьох станціях столичного метро скорегували роботу вестибюлів, закривши по одному.

Також київський метрополітен на час локдауну збільшив інтервал між поїздами у пікові години.

Повідомлялося, що пасажиропотік столичного метро впав у пʼять разів під час локдауну.

14 квітня комісія з надзвичайних ситуацій Києва ухвалила рішення продовжити посилені карантинні обмеження у столиці до 30 квітня.