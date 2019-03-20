У Києві чоловік стрибнув з багатоповерхівки з парашутом і повис на стовпі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Парашутист залишився живий і здоровий

Інцидент стався близько 23:00 за адресою Харківське Шосе, 19

У Дніпровському районі столиці ввечері, 19 березня, 36-річний чоловік стрибнув з парашутом з даху 30-поверхового житлового будинку, але під час приземлення повис на ліхтарному стовпі. Про це повідомляє Інформатор.

Як зазначається, інцидент стався близько 23:00 за адресою Харківське Шосе, 19.

«Екстремал зачепився парашутом за стовп, щоб звільнити його знадобилася допомога рятувальників. Після того, як чоловіка спустили на землю, він розповів, що займається парашутним спортом. Під час польоту він не розрахував траєкторію», - йдеться у повідомленні.

На щастя, парашутист залишився живий і здоровий. Після порятунку зі стовпа, він пішов додому.

Як повідомлялося раніше, на Броварській трасі в результаті ДТП фура зависла над зустрічною смугою.