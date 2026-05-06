На Позняках жінка випала з вікна багатоповерхівки

Ірина Міллер
Жінка 1964 року народження випала з вікна на 13 поверсі
фото: соцмережі

Від отриманих травм жінка загинула на місці події – лікарі тільки констатували її смерть

У Дарницькому районі Києва жінка випала з вікна квартири на 13 поверсі. Від отриманих травм вона загинула на місці події. Про це повідомили в соціальних мережах, інформує «Главком»

«Людина випала з будинку на (вул. Анни Ахматової», – йдеться в повідомленні.

Обставини трагічного випадку встановлять правоохоронці.

Як стало відомо, трагедія сталась в середу, 6 травня. Попередньо, жінка, 1964 року народження, випала з вікна на 13 поверсі. Від отриманих травм вона загинула на місці події – лікарі тільки констатували її смерть.

У пресслужбі поліції Києва підвередили інформацію про інцидент, проте без подробиць. На місці працюють правоохоронці, встановлюються усі подробиці трагедії.

Нагадаємо, у Печерському районі Києва поліція з’ясовує обставини загибелі 32-річного місцевого мешканця. Трагедія сталася сьогодні, 3 березня 2026 року, на бульварі Лесі Українки. За попередніми даними правоохоронців, чоловік вистрибнув із загального балкона на 23 поверсі будинку.

На Позняках жінка випала з вікна багатоповерхівки
Затримано агента ФСБ, який координував підпали військових авто у Києві
Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має квартира на Троєщині за 7 тис. грн
Коли подорожчає проїзд у Києві? Мер столиці розповів про підготовку нових розрахунків
Рух транспорту вулицею Хрещатик буде частково обмежено 7 травня
За скільки можна купити справжній сир у Києві? Результати експертизи вражають

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
