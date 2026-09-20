Пожежі спалахнули у чотирьох районах Київщини: постраждала людина

Ліквідація пожежі у складських приміщеннях на Бориспільщині, де постраждала одна людина

У Боярці сталася повторна атака на складські будівлі, у Вишгородському районі пошкоджено техніку

Дронова атака на Київщину 20 вересня спричинила пожежі у складських та інших цивільних об'єктах у кількох районах області, а в Бориспільському районі постраждала одна людина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Київської обласної військової адміністрації Тимура Ткаченка та Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Атаки на Київщину тривали протягом дня. У Фастівському районі, зокрема в Боярці, уламки збитого безпілотника спричинили займання, пошкодили вікна й покрівлю двох будівель, а також Алею пам'яті загиблих.

Пізніше Ткаченко повідомив про нову пожежу вже безпосередньо в складських будівлях Боярки – вона виникла після повторного удару по цій самій території. Рятувальники розпочали гасіння, кадри масштабного займання поширюють місцеві Telegram-канали.

Підписуйтеся на канал «Главком» у Телеграм

У Вишгородському районі пошкоджено дві складські будівлі та три одиниці техніки. У Бучанському районі внаслідок удару БпЛА постраждав автомобіль, пожежу там уже ліквідували. У Фастівському районі також дісталося будівлям одного з підприємств та кільком автомобілям.

На Бориспільщині є постраждалий

Нові подробиці повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій. У Бориспільському районі внаслідок удару безпілотника постраждала людина – чоловік отримав легкі травми, медики надали допомогу на місці, від госпіталізації він відмовився.

На території виникла пожежа складського приміщення та навколишнього трав'яного покриву. Займання трави рятувальники вже загасили, гасіння складу триває. Крім того, у приватному домоволодінні пошкоджено навіс і автомобіль.

Роботу пожежників ускладнюють повторні повітряні тривоги: через загрозу нових ударів особовий склад ДСНС періодично відходить на безпечну відстань, а потім повертається до гасіння.

У Вишгородському, Бучанському та іншій частині Фастівського району про постраждалих поки не повідомлялося.

За останніми даними, наслідки атаки зафіксовано щонайменше у чотирьох районах Київщини – Фастівському, Вишгородському, Бучанському й Бориспільському, а основні зусилля рятувальників зосереджені на гасінні складу на Бориспільщині. Масштаби пошкоджень уточнюються.

Нагадаємо, попередньої доби Київщина вже потерпала від майже безперервних атак дронів – «Главком» писав, що тоді пошкодження зафіксували одразу у чотирьох районах області, а рятувальники так само були змушені перериватися через повітряні тривоги.