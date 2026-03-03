Головна Київ Новини
У Києві на бульварі Лесі Українки чоловік загинув після падіння з 23 поверху

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
У Києві на бульварі Лесі Українки чоловік загинув після падіння з 23 поверху
Слідчо-оперативна група районного управління поліції, криміналісти та судово-медичний експерт встановлюють обставини події
Напередодні чоловік висловлював рідним наміри вчинити самогубство

У Печерському районі Києва поліція з’ясовує обставини загибелі 32-річного місцевого мешканця. Трагедія сталася сьогодні, 3 березня 2026 року, на бульварі Лесі Українки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

За попередніми даними правоохоронців, чоловік вистрибнув із загального балкона на 23 поверсі будинку.

«Від отриманих травм киянин загинув на місці ще до приїзду медиків», – повідомили у поліції.

Правоохоронці повідомили, що напередодні загиблий висловлював рідним наміри вчинити самогубство.

На місці події працювали слідчо-оперативна група, криміналісти та судово-медичний експерт. Наразі поліція встановлює всі деталі події, що призвели до фатального кроку.

Нагадаємо, у Золочівському районі Львівської області поліція встановлює обставини загибелі трьох людей у приватному будинку. Подія сталася ввечері 15 лютого в селі Станіславчик. 

