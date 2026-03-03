У Києві на бульварі Лесі Українки чоловік загинув після падіння з 23 поверху

Напередодні чоловік висловлював рідним наміри вчинити самогубство

У Печерському районі Києва поліція з’ясовує обставини загибелі 32-річного місцевого мешканця. Трагедія сталася сьогодні, 3 березня 2026 року, на бульварі Лесі Українки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

За попередніми даними правоохоронців, чоловік вистрибнув із загального балкона на 23 поверсі будинку.

«Від отриманих травм киянин загинув на місці ще до приїзду медиків», – повідомили у поліції.

Правоохоронці повідомили, що напередодні загиблий висловлював рідним наміри вчинити самогубство.

На місці події працювали слідчо-оперативна група, криміналісти та судово-медичний експерт. Наразі поліція встановлює всі деталі події, що призвели до фатального кроку.

