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У Києві чутно вибухи, працює ППО

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Києві чутно вибухи, працює ППО
фото з відкритих джерел, ылюстративне

Тривога у Києві тривала близько 20 хвилин

Вдень 16 січня Київ вчергове атакували російські ударні БПЛА. Близько 12:10 кияни почули перші вибухи від роботи ППО. Про це інформує «Главком».

Про роботу ППО також повідомив мер Києва Віталій Кличко. 

«У центрі столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!», – написав він у Telegram о 12:18. 

О 12:28 у Києві було оголошено відбій тривоги. 

Як повідомлялося, о 12:08 у Києві оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджають про ворожі безпілотники.

Актуальна карта повітряних тривог має такий вигляд:

Нагадаємо, що триває 1058-й день війни

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