У Києві чутно вибухи, працює ППО

Тривога у Києві тривала близько 20 хвилин

Вдень 16 січня Київ вчергове атакували російські ударні БПЛА. Близько 12:10 кияни почули перші вибухи від роботи ППО. Про це інформує «Главком».

Про роботу ППО також повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«У центрі столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!», – написав він у Telegram о 12:18.

О 12:28 у Києві було оголошено відбій тривоги.

Як повідомлялося, о 12:08 у Києві оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджають про ворожі безпілотники.

Актуальна карта повітряних тривог має такий вигляд:

Нагадаємо, що триває 1058-й день війни.