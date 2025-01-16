У Києві чутно вибухи, працює ППО
Тривога у Києві тривала близько 20 хвилин
Вдень 16 січня Київ вчергове атакували російські ударні БПЛА. Близько 12:10 кияни почули перші вибухи від роботи ППО. Про це інформує «Главком».
Про роботу ППО також повідомив мер Києва Віталій Кличко.
«У центрі столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!», – написав він у Telegram о 12:18.
О 12:28 у Києві було оголошено відбій тривоги.
Як повідомлялося, о 12:08 у Києві оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджають про ворожі безпілотники.
Актуальна карта повітряних тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, що триває 1058-й день війни.
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