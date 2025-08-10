Головна Світ Соціум
Республіку Комі, що за дві тисячі кілометрів від України, вперше атакували дрони

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Республіку Комі, що за дві тисячі кілометрів від України, вперше атакували дрони
Жителі республіки Комі зафільмували дрони у небі
фото: скріншот із відео

Після кількох гучних вибухів пожежні машини одна за одною вирушили в бік аеропорту

Дрони вперше долетіли до Республіки Комі. Так, в місті Ухта, що за дві тисячі кілометрів від кордону з Україною, сьогодні пролунала серія гучних вибухів. Опісля тут почалися проблеми з електропостачанням та інтернетом. Місцеві повідомляють про роботу екстрених служб на території нафтопереробного заводу. Про це інформує «Главком» із посиланням на місцеві Telegram-канали.

Так, після кількох гучних вибухів пожежні машини одна за одною вирушили в бік аеропорту.

Також пабліки повідомляють про пробоїну в цистерні на Ухтинському нафтопереробному заводі. Офіційної інформації щодо атаки безпілотниками наразі немає. У Єдиній чергово-диспетчерській службі заявили, що на території заводу немає загоряння чи викидів, і закликали жителів зберігати спокій.

Крім того, у місті розпочалася евакуація торгового центру «Ярмарок», який, за словами очевидців, можуть закрити до кінця дня.

Місцеві жителі повідомляють також про відключення електроенергії та мобільного інтернету. Схожі перебої зафіксовані і в Сиктивкарі. За словами очевидців, по всій Республіці Комі відключення відбуваються в районах, наближених до стратегічних об’єктів, зокрема заводів, у радіусі 5–10 км.

Влада попереджає про можливу «безпілотну небезпеку» та просить громадян бути обережними.

Місцеві мешканці також діляться відео, на яких, за їхніми словами, зафіксовано політ дронів. Попри відсутність офіційного підтвердження, ці кадри вже поширилися мережею.

Також станом на 16:05 в аеропорту Ухти введені тимчасові обмеження на прийом і випуск повітряних суден.

Раніше дрони атакували Саратовську область. Під прицілом опинився місцевий нафтопереробний завод. Масштабна пожежа охопила підприємство. 

Крім того, Повітряні сили вдарили по командному пункту батальйону російських окупантів у районі Олешок, що на тимчасово окупованій території Херсонської області.

