Народна артистка України лягла під ЦУМом (фото, відео)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Аби вийшла гарна картинка у кадрі, Могилевській довелося трохи потерпіти незручності
фото з відкритих джерел

Наталя Могилевська знімала на Хрещатику кліп на свій старий хіт, який переклала українською

Співачка Народна артистка України Наталя Могилевська влаштувала пікнік у центрі Києва. Вона зручно розташувалася на пледі із квітами, фруктами та морозивом просто посеред Хрещатика, через дорогу від ЦУМу. Як інформує «Главком», кадрами Могилевська поділилася у своєму Instagram.

Реквізит знадобився для зйомок кліпу на пісню «Покохай мене таку». Текст свого хіта артистка переклала українською мовою.

Аби вийшла гарна картинка у кадрі, Могилевській довелося трохи потерпіти незручності – переодягатися біля машини, закриваючись пледом, ходити босоніж. До того ж, під час зйомок пішов дощ. Люди не соромлячись розглядали зірку, що вляглася навпроти ЦУМу, і знімали її на телефон.

«Неочікуваний дощ та реакція людей на Хрещатику… коли гримерка – це авто, а ширма – плед. А зйомка триває», – написала Могилевська.

Народна артистка України лягла під ЦУМом (фото, відео) фото 1

Нагадаємо, цей рік є ювілейним для двох українських суперзірок Ірини Білик, яка у квітні святкувала 55-річчя, для Наталі Могилевської, що 2 серпня відзначила 50. Ювілейний тур Білик відгримів навесні, зокрема в столиці відбулися три супераншлагові виступи в Палаці «Україна», співачка також дала сольник на ВДНГ і запланувала ще один там же на жовтень. Наталя Могилевська спланувала свій ювілей у Палаці «Україна» на листопад.

Нагадаємо, «Главком» розповідав про життєвий шлях і творчість Наталки Могилевської, яка 2 серпня святкувала своє 50-річчя.

До слова, в одному з інтерв'ю Могилевська зі сльозами на очах розповіла про дитинство своїх донечок до моменту їх усиновлення.

Теги: Київ Наталя Могилевська відео співачка

