Легендарний Іван Марчук повернувся до Києва і відвідав унікальну виставку своїх картин (фото)

Народний художник України Іван Марчук прибув із Відня до України і відразу несподівано завітав на виставку власних робіт «Пробудження» у Музеї Києва. Його поява стала справжнім сюрпризом і знаковою подією для всіх присутніх. Про це повідомила генеральна директорка музею, депутатка Київради Вікторія Муха, інформує «Главком».

Відвідувачі обступили художника Івана Марчука, коли він переступив поріг музею фото: Вікторія Муха/Facebook

Іван Марчук на виставці «Пробудження» у Музеї Києва фото: Музей Києва

«Присутність Маестро стала подарунком для кожного, хто цього дня завітав на виставку. У цій зустрічі було неймовірно багато справжності й тепла, яке ще довго відгукуватиметься», – написала Вікторія Муха.

Митець під час автограф сесії фото: Вікторія Муха/Facebook

Автограф Івана Марчука фото: Вікторія Муха/Facebook

Іван Марчук провів автограф сесію і поспілкувався з гостями виставки фото: Вікторія Муха/Facebook

Іван Марчук спілкується з відвідувачами виставки фото: Вікторія Муха/Facebook

За словами гендиректорки музею, візит художника став більше, ніж подією, адже мистецтво оживає саме в такі миттєвості: у поглядах, словах, у спільному переживанні моменту.

Іван Марчук – митець-новатор, філософ пензля, творець неповторної техніки «пльонтанізм», народний художник України, лауреат Шевченківської премії. Мистецтво Івана Марчука гармонійно поєднало у собі філософську глибину, технічну майстерність та безмежну любов до рідної землі.

Виставка «Іван Марчук. Пробудження», яка відкрилася у Музеї Києва 6 серпня, сформована на основі трьох авторських циклів – «Голос моєї душі», «Пейзаж» та «Цвітіння», у яких художник показує свою любов до рідної землі, пам’ять про українські традиції, відчуття дому та тугу за втраченим.

Виставка «Іван Марчук. Пробудження» відкрилася у Музеї Києва 6 серпня фото: glavcom.ua

Роботи для виставки надали дев'ять музеїв України та 19 приватних колекціонерів фото: glavcom.ua

Центральною роботою експозиції є картина «Пробудження», яку Іван Марчук створив у Нью-Йорку в часи еміграції – як особистий акт світла серед темряви. Сьогодні, коли Україна пробуджується до нової сили, цей образ набуває особливої глибини та символізму.

Виставка «Іван Марчук. Пробудження» у Музеї Києва фото: glavcom.ua

Виставка «Іван Марчук. Пробудження» у Музеї Києва фото: glavcom.ua

Роботи для виставки надали дев'ять музеїв України та 19 приватних колекціонерів, зокрема експрезидент Віктор Ющенко. Така співпраця дозволила продемонструвати велике зібрання відомих творів митця, а також тих, що раніше ніколи не були представлені на широкий загал.

Виставка «Іван Марчук. Пробудження» у Музеї Києва фото: glavcom.ua

Картина Івана Марчука «У дорозі» фото: glavcom.ua

Ознайомитися з виставкою можна до 9 листопада. Музей приймає відвідувачів:

Ср.-Нд.: 12:00-19:00, Пн-Вт.: вихідні (каса працює з 12:00 до 18:30)

Адреса Музею історії міста Києва: вул. Богдана Хмельницького, 7.

