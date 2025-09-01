Головна Київ Новини
Легендарний Іван Марчук повернувся до Києва і відвідав унікальну виставку своїх картин (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Легендарний Іван Марчук повернувся до Києва і відвідав унікальну виставку своїх картин (фото)
Іван Марчук на виставці «Пробудження» у Музеї Києва
фото: Вікторія Муха/Facebook

Роботи Івана Марчука для виставки, що триває у столиці, надали дев'ять музеїв України та 19 приватних колекціонерів

Народний художник України Іван Марчук прибув із Відня до України і відразу несподівано завітав на виставку власних робіт «Пробудження» у Музеї Києва. Його поява стала справжнім сюрпризом і знаковою подією для всіх присутніх. Про це повідомила генеральна директорка музею, депутатка Київради Вікторія Муха, інформує «Главком».

Іван Марчук на виставці «Пробудження» у Музеї Києва
«Присутність Маестро стала подарунком для кожного, хто цього дня завітав на виставку. У цій зустрічі було неймовірно багато справжності й тепла, яке ще довго відгукуватиметься», – написала Вікторія Муха.

За словами гендиректорки музею, візит художника став більше, ніж подією, адже мистецтво оживає саме в такі миттєвості: у поглядах, словах, у спільному переживанні моменту.

Іван Марчук – митець-новатор, філософ пензля, творець неповторної техніки «пльонтанізм», народний художник України, лауреат Шевченківської премії. Мистецтво Івана Марчука гармонійно поєднало у собі філософську глибину, технічну майстерність та безмежну любов до рідної землі.

Виставка «Іван Марчук. Пробудження», яка відкрилася у Музеї Києва 6 серпня, сформована на основі трьох авторських циклів – «Голос моєї душі», «Пейзаж» та «Цвітіння», у яких художник показує свою любов до рідної землі, пам’ять про українські традиції, відчуття дому та тугу за втраченим.

Центральною роботою експозиції є картина «Пробудження», яку Іван Марчук створив у Нью-Йорку в часи еміграції – як особистий акт світла серед темряви. Сьогодні, коли Україна пробуджується до нової сили, цей образ набуває особливої глибини та символізму.

Роботи для виставки надали дев'ять музеїв України та 19 приватних колекціонерів, зокрема експрезидент Віктор Ющенко. Така співпраця дозволила продемонструвати велике зібрання відомих творів митця, а також тих, що раніше ніколи не були представлені на широкий загал.

Ознайомитися з виставкою можна до 9 листопада. Музей приймає відвідувачів:

  • Ср.-Нд.: 12:00-19:00, Пн-Вт.: вихідні (каса працює з 12:00 до 18:30)
  • Адреса Музею історії міста Києва:  вул. Богдана Хмельницького, 7.

Нагадаємо, практично одразу після встановлення інсталяцію Black Cloud («Чорна хмара»), яка мала представити Україну на всесвітньо відомому фестивалі Burning Man у пустелі Блек-Рок у штаті Невада (США), знищила потужна буря.

