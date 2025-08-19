У Києві впорядковано території біля Лаври та Мистецького Арсеналу: що змінилося
Простір на вулицях Лаврській та Цитадельній, де раніше були проблеми з паркуванням на газонах, приведено до ладу
У Києві завершилися роботи з впорядкування територій біля Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» та Мистецького Арсеналу. Простір на вулицях Лаврській та Цитадельній, де раніше були проблеми з паркуванням на газонах і пошкодженими тротуарами, тепер приведено до ладу. Про це повідомив Директор департаменту територіального контролю міста Києва Михайло Буділов, інформує «Главком»
За результатами проведених робіт:
- встановлено антипаркувальні стовпчики та захисні огорожі, що унеможливлює паркування на зелених зонах;
- відновлено та розширено тротуари, облаштовано пониження та тактильну плитку для зручності маломобільних груп населення;
- облаштовано зелені зони та клумби замість колій від шин, які раніше псували газони.
«Такі місця, як «Мистецький Арсенал» та національний заповідник «Києво-Печерська лавра» – це не просто туристичні локації. Це обличчя Києва. І вони мають виглядати відповідно», – додав Буділов і оприлюднив фотозвіт про виконані роботи.
У коментарях під дописом Буділова дописувачі здебільшого дякують за виконану роботу, але також є і невдоволені. Зокрема, одна з дописувачок поскаржилася, що тепер машини ставлять прямо на проїзній частині і не видно як виїжджати на основну дорогу.
«Це звісно реально дуже гарно, але ніяк не вирішує проблему паркування біля лаври та Мистецького Арсеналу», – зауважується в іншому коментарі.
Також читачі наголошують, що відповідний вигляд повинен мати увесь Київ, а не тільки центр.
Нагадаємо, у селі Шупики Обухівського району місцеві жителі провели толоку, щоб відновити стару автобусну зупинку, прикрашену унікальною мозаїкою радянських часів. Організувала подію художниця та активістка Катерина Вінницька.