У Києві впорядковано території біля Лаври та Мистецького Арсеналу: що змінилося

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Такий вигляд має локація після оновлення
фото: Михайло Буділов/Facebook

Простір на вулицях Лаврській та Цитадельній, де раніше були проблеми з паркуванням на газонах, приведено до ладу

У Києві завершилися роботи з впорядкування територій біля Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» та Мистецького Арсеналу. Простір на вулицях Лаврській та Цитадельній, де раніше були проблеми з паркуванням на газонах і пошкодженими тротуарами, тепер приведено до ладу. Про це повідомив Директор департаменту територіального контролю міста Києва Михайло Буділов, інформує «Главком»

За результатами проведених робіт:

  • встановлено антипаркувальні стовпчики та захисні огорожі, що унеможливлює паркування на зелених зонах;
  • відновлено та розширено тротуари, облаштовано пониження та тактильну плитку для зручності маломобільних груп населення;
  • облаштовано зелені зони та клумби замість колій від шин, які раніше псували газони. 

«Такі місця, як «Мистецький Арсенал» та національний заповідник «Києво-Печерська лавра» – це не просто туристичні локації. Це обличчя Києва. І вони мають виглядати відповідно», – додав Буділов і оприлюднив фотозвіт про виконані роботи. 

фото: Михайло Буділов/Facebook
Раніше пересування даною локацією було випробуванням для пішоходів
У коментарях під дописом Буділова дописувачі здебільшого дякують за виконану роботу, але також є і невдоволені. Зокрема, одна з дописувачок поскаржилася, що тепер машини ставлять прямо на проїзній частині і не видно як виїжджати на основну дорогу. 

«Це звісно реально дуже гарно, але ніяк не вирішує проблему паркування біля лаври та Мистецького Арсеналу», – зауважується в іншому коментарі.

Також читачі наголошують, що відповідний вигляд повинен мати увесь Київ, а не тільки центр.

Нагадаємо, у селі Шупики Обухівського району місцеві жителі провели толоку, щоб відновити стару автобусну зупинку, прикрашену унікальною мозаїкою радянських часів. Організувала подію художниця та активістка Катерина Вінницька. 

