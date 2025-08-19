У Києві впорядковано території біля Лаври та Мистецького Арсеналу: що змінилося

Простір на вулицях Лаврській та Цитадельній, де раніше були проблеми з паркуванням на газонах, приведено до ладу

У Києві завершилися роботи з впорядкування територій біля Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» та Мистецького Арсеналу. Простір на вулицях Лаврській та Цитадельній, де раніше були проблеми з паркуванням на газонах і пошкодженими тротуарами, тепер приведено до ладу. Про це повідомив Директор департаменту територіального контролю міста Києва Михайло Буділов, інформує «Главком»

За результатами проведених робіт:

встановлено антипаркувальні стовпчики та захисні огорожі, що унеможливлює паркування на зелених зонах;

відновлено та розширено тротуари, облаштовано пониження та тактильну плитку для зручності маломобільних груп населення;

облаштовано зелені зони та клумби замість колій від шин, які раніше псували газони.

«Такі місця, як «Мистецький Арсенал» та національний заповідник «Києво-Печерська лавра» – це не просто туристичні локації. Це обличчя Києва. І вони мають виглядати відповідно», – додав Буділов і оприлюднив фотозвіт про виконані роботи.

У Києві відновили тротуари та зелені зони біля Лаври та Мистецького Арсеналу фото: Михайло Буділов/Facebook

У Києві відновили тротуари та зелені зони біля Лаври та Мистецького Арсеналу фото: Михайло Буділов/Facebook

Раніше пересування даною локацією було випробуванням для пішоходів фото: Михайло Буділов/Facebook

У коментарях під дописом Буділова дописувачі здебільшого дякують за виконану роботу, але також є і невдоволені. Зокрема, одна з дописувачок поскаржилася, що тепер машини ставлять прямо на проїзній частині і не видно як виїжджати на основну дорогу.

«Це звісно реально дуже гарно, але ніяк не вирішує проблему паркування біля лаври та Мистецького Арсеналу», – зауважується в іншому коментарі.

Також читачі наголошують, що відповідний вигляд повинен мати увесь Київ, а не тільки центр.

Коментар під дописом Буділова скриншот

Коментар під дописом Буділова скриншот

Коментар під дописом Буділова скриншот

Коментарі під дописом Буділова скриншот

Коментарі під дописом Буділова скриншот

Коментарі під дописом Буділова скриншот

Нагадаємо, у селі Шупики Обухівського району місцеві жителі провели толоку, щоб відновити стару автобусну зупинку, прикрашену унікальною мозаїкою радянських часів. Організувала подію художниця та активістка Катерина Вінницька.