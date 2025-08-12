Головна Київ Новини
У Києві забудовник роками не платив оренду та не будував ЖК: прокуратура пішла до суду

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
У Києві забудовник роками не платив оренду та не будував ЖК: прокуратура пішла до суду
Земельна ділянка перебувала в оренді з 2008 року, втім будівельні роботи так і не було розпочато
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Прокурори наголошують, що орендар систематично порушував умови договору та не платив оренду за землю

Київська міська прокуратура звернулась до суду з позовом про розірвання договору оренди на земельну ділянку площею майже 4 га, виділену рішенням Київради для будівництва житлового комплексу. Йдеться про землю неподалік кільцевої дороги міста Бровари у Дніпровському районі Києва. Крім того, прокуратура просить суд стягнути з орендаря майже 400 тис. грн несплаченої орендної плати. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Слідчі прокуратури встановили, що товариство вперше отримало зазначену земельну ділянку в оренду у 2008 році, втім так і не розпочало будівельні роботи. У 2021 році Київрада поновила договір оренди на землю.

Також, за даними пресслужби столичної прокуратури, було встановлено, що орендар систематично порушує умови договору, оскільки земля йому виділялась під будівництво житлових будинків, господарських будівель і споруд та об’єктів соціальної інфраструктури, однак роботи так і не розпочали. Крім того, підприємство систематично не сплачує орендну плату за землю.

«Відтак прокуратура звернулася із позовом до суду в інтересах держави в особі Київської міської ради про стягнення майже 400 тис. грн заборгованості зі сплати орендної плати за землю, розірвання договору оренди та повернення земельної ділянки вартістю майже 62 млн грн», – йдеться у повідомленні.

Ухвалою Господарського суду м. Києва відкрито провадження у справі.

Нагадаємо, прокуратура попередила незаконне вибуття з комунальної власності земельної ділянки вартістю понад 118 млн грн у Деснянському районі Києва. Як повідомили у прокуратурі, один із кооперативів у Деснянському районі самовільно облаштував автостоянку на комунальній земельній ділянці та намагався в суді скасувати реєстрацію права власності на цю землю за столичною громадою. Йдеться про ділянку площею понад 3 га та вартістю понад 118 млн грн. Зазначається, що вказана ділянка перебуває в комунальній власності з 2015 року.

До слова, Дарницька окружна прокуратура міста Києва забезпечила примусове виконання рішення суду, яким на користь держави конфісковано дві земельні ділянки громадян РФ. Як зазначили у повідомленні, йдеться про дві земельні ділянки у Дарницькому районі, призначені для садівництва та ведення особистого підсобного господарства, власниками яких були громадяни країни-агресора. 

Читайте також:

прокуратура Київ Київрада земля будівництво КМДА

