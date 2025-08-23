Головна Київ Новини
У Києві маршрутка врізалася в автобус, є потерпілі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
У Києві маршрутка врізалася в автобус, є потерпілі
Водій маршрутного таксі, не дотримавшись безпечної дистанції, допустив зіткнення з автобусом
фото: Національна поліція

На місці працює слідчо-оперативна група столичного главку

На вулиці Олени Теліги у Києві маршрутка врізалася в пасажирський автобус. Попередньо встановлено, що водій маршрутного таксі, не дотримавшись безпечної дистанції, допустив зіткнення з автобусом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на столичну поліцію.

У Києві маршрутка врізалася в автобус, є потерпілі фото 1

У результаті аварії травмувалися двоє осіб – 43-річний водій маршрутки та 24-річна пасажирка. Потерпілих госпіталізували з травмами середньої тяжкості.

На місці працює слідчо-оперативна група столичного главку з розслідування ДТП, яка документує обставини автопригоди.

У Києві маршрутка врізалася в автобус, є потерпілі фото 2

Нагадаємо, на Окружній у Києві сталася масштабна аварія за участю кількох автівок. 

До слова, поліція Київщини розслідує обставини смертельної ДТП на Білоцерківщині. Внаслідок ДТП 11-річний син водійки помер у «кареті» швидкої.

Теги: ДТП Київ розслідування автобус

