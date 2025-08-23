У Києві маршрутка врізалася в автобус, є потерпілі

Водій маршрутного таксі, не дотримавшись безпечної дистанції, допустив зіткнення з автобусом

На місці працює слідчо-оперативна група столичного главку

На вулиці Олени Теліги у Києві маршрутка врізалася в пасажирський автобус. Попередньо встановлено, що водій маршрутного таксі, не дотримавшись безпечної дистанції, допустив зіткнення з автобусом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на столичну поліцію.

У результаті аварії травмувалися двоє осіб – 43-річний водій маршрутки та 24-річна пасажирка. Потерпілих госпіталізували з травмами середньої тяжкості.

🤯 У Києві маршрутка №550 врізалася у пасажирський автобус.



Попередньо є постраждалі, зокрема затисло водія маршрутки. pic.twitter.com/sBvZmLDgKT — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 23, 2025

На місці працює слідчо-оперативна група столичного главку з розслідування ДТП, яка документує обставини автопригоди.

