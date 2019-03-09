У Києві Daewoo Lanos врізався в тролейбус на світлофорі, є загиблий
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З незрозумілих причин водій Daewoo, не пригальмовуючи, врізався в задню частину тролейбуса на світлофорі
У суботу ввечері в Києві на перехресті вулиці Братиславській та Лісового проспекту в зіткненні автомобіля Daewoo Lanos і тролейбуса з пасажирами загинула людина.
Про це повідомляє «Лівий Берег».
Зі слів свідків, тролейбус зупинився на світлофорі на червоне світло. З незрозумілих причин водій Daewoo, не пригальмовуючи, врізався в задню частину тролейбуса.
Один з пасажирів Daewoo отримав смертельні травми і загинув на місці пригоди. Іншого пасажира і водія легковика госпіталізували з важкими травмами.
Пасажири тролейбуса не постраждали. Обставини ДТП з'ясовує слідча група.
Як повідомлялося, 9 березня на вулиці Антоновича, 165 в Києві сталася ДТП: зіткнулися Lancia, за кермом якого перебував п'яний підліток, і патрульний автомобіль Toyoya Prius. Аварія трапилася під час переслідування поліцейськими легковика, який раніше був викрадений.