У Києві Daewoo Lanos врізався в тролейбус на світлофорі, є загиблий



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Один з пасажирів Daewoo отримав смертельні травми і загинув на місці ДТП Фото: «Лівий Берег»

З незрозумілих причин водій Daewoo, не пригальмовуючи, врізався в задню частину тролейбуса на світлофорі

У суботу ввечері в Києві на перехресті вулиці Братиславській та Лісового проспекту в зіткненні автомобіля Daewoo Lanos і тролейбуса з пасажирами загинула людина.

Про це повідомляє «Лівий Берег».

Зі слів свідків, тролейбус зупинився на світлофорі на червоне світло. З незрозумілих причин водій Daewoo, не пригальмовуючи, врізався в задню частину тролейбуса.

Один з пасажирів Daewoo отримав смертельні травми і загинув на місці пригоди. Іншого пасажира і водія легковика госпіталізували з важкими травмами.

Пасажири тролейбуса не постраждали. Обставини ДТП з'ясовує слідча група.

Як повідомлялося, 9 березня на вулиці Антоновича, 165 в Києві сталася ДТП: зіткнулися Lancia, за кермом якого перебував п'яний підліток, і патрульний автомобіль Toyoya Prius. Аварія трапилася під час переслідування поліцейськими легковика, який раніше був викрадений.