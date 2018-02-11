У Києві Daewoo на швидкості влетіло у залізний стовп: двоє постраждалих

Удар був такої сили, що злетів плафон освітлення, а авто «обняло» стовп

Навпроти цементного заводу на Столичному шосе у Києві в напрямку метро «Видубичи» сталася автопригода з двома потерпілими. Як повідомляє «Еспресо», у неділю пізно ввечері водій Daewoo Lanos на швидкості протаранив залізний стовп, причому удар був такої сили, що злетів плафон освітлення, а авто «обняло»



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Фото: Еспресо Автомобіль після ДТП

Удар був такої сили, що злетів плафон освітлення, а авто «обняло» стовп

Навпроти цементного заводу на Столичному шосе у Києві в напрямку метро «Видубичи» сталася автопригода з двома потерпілими.

Як повідомляє «Еспресо», у неділю пізно ввечері водій Daewoo Lanos на швидкості протаранив залізний стовп, причому удар був такої сили, що злетів плафон освітлення, а авто «обняло» стовп.

Зазначається, що в середині авта було двоє людей. Пасажира дістали проїжджі, а водія вирізають рятувальники.

На місці працює дві бригади швидкої допомоги, три поліцейських патрулі та дві бригади рятувальників.

«Пасажира вже забрали медики в тяжкому стані, а водія і досі намагаються дістати із понівеченого авта», - резюмує ЗМІ.

Нагадаємо, 11 лютого у Білій Церкві п’яна дівчина на Peugeot знесла стовп та збила двох пішоходів.