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    У Києві Daewoo на швидкості влетіло у залізний стовп: двоє постраждалих

    Удар був такої сили, що злетів плафон освітлення, а авто «обняло» стовп
    Навпроти цементного заводу на Столичному шосе у Києві в напрямку метро «Видубичи» сталася автопригода з двома потерпілими. Як повідомляє «Еспресо», у неділю пізно ввечері водій Daewoo Lanos на швидкості протаранив залізний стовп, причому удар був такої сили, що злетів плафон освітлення, а авто «обняло»
    • Сьогодні, 00:54
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    Автомобіль після ДТП
    Фото: Еспресо
    Автомобіль після ДТП

    Удар був такої сили, що злетів плафон освітлення, а авто «обняло» стовп

    Навпроти цементного заводу на Столичному шосе у Києві в напрямку метро «Видубичи» сталася автопригода з двома потерпілими.

    Як повідомляє «Еспресо», у неділю пізно ввечері водій Daewoo Lanos на швидкості протаранив залізний стовп, причому удар був такої сили, що злетів плафон освітлення, а авто «обняло» стовп.

    Зазначається, що в середині авта було двоє людей. Пасажира дістали проїжджі, а водія вирізають рятувальники.

    На місці працює дві бригади швидкої допомоги, три поліцейських патрулі та дві бригади рятувальників.

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    «Пасажира вже забрали медики в тяжкому стані, а водія і досі намагаються дістати із понівеченого авта», - резюмує ЗМІ.

    Нагадаємо, 11 лютого у Білій Церкві п’яна дівчина на Peugeot знесла стовп та збила двох пішоходів.

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