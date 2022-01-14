Кібернапад проти України та наслідки буревію. 14 січня за хвилину

У ніч на 14 січня хакери атакували сайти низки міністерств, Кабміну та сайт «Дії». Органи безпеки знайшли російський слід

Печерський районний суд Києва призначив засідання з обрання запобіжного заходу Порошенку, Зеленський запропонував Байдену організувати саміт з Путіним

Стало відомо, де і коли Порошенку обиратимуть запобіжний захід

Печерський районний суд Києва призначив засідання з обрання запобіжного заходу народному депутату України, п'ятому президенту Петру Порошенку на 17 січня на 11:00.

ДБР також оприлюднило скрін листа від Печерського райсуду Києва, у якому зазначається, що це клопотання розглядатиме слідчий суддя Олексій Соколов.

Відомо, що обрання запобіжного заходу Петру Порошенку буде розглядатися у відкритому судовому процесі.

Зазначимо, Європарламент застосує санкції проти осіб, які переслідують Порошенка.

За кібератакою проти України стоїть Росія – Центр інформаційної безпеки

У ніч проти 14 січня хакери здійснили атаку на низку урядових сайтів України. У Центрі інформаційної безпеки знайшли російський слід. Українські фахівці з Мінкульту наголосили, що всупереч твердженням зловмисників, витоку даних, зокрема персональних, не відбулося.

За результатами дослідження Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, перші дані дають підстави вважати, що атака була здійснена Росією.

Нагадаємо, у ніч на 14 січня хакери, які видали себе за поляків, атакували сайти низки міністерств, Кабміну та сайт «Дії».

На стартовій сторінці Міносвіти і МЗС було розміщено повідомлення українською, російською та польською мовами про те, що особисті дані українців будуть у загальному доступі в мережі.

Україна і НАТО підпишуть угоду про посилення кіберспівпраці

Північноатлантичний альянс найближчими днями підпише угоду про посилення кіберспівробітництва з Україною. Як заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, це дасть Києву доступ до західної платформи обміну інформацією про шкідливі програми.

У Сенат США надійшов ще один законопроєкт про санкції проти Путіна і РФ

У Сенат США внесли ще один законопроєкт, яким передбачається введення санкцій проти Росії і, зокрема, президента РФ Володимира Путіна. Заходи можуть бути введені в разі вторгнення російських військ в Україну. «Законопроєкт вперше введе санкції проти самого Путіна і тих секторів російської економіки, від яких залежить особисте збагачення його режиму. Дуже важливо, що цей законопроєкт не залежатиме від президента США Джо Байдена, який буде вирішувати, що вважати вторгненням в Україну», – йдеться в повідомленні.

Зеленський запропонував Байдену організувати саміт з Путіним – Єрмак

Президент Володимир Зеленський запропонував провести тристоронній саміт із президентом США Джо Байденом та президентом Росії Володимиром Путіним стосовно деескалації військового напруження з російськими військами. Про це заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак

Штормові вітри накрили Україну: вже є перші наслідки негоди

У п'ятницю, 14 січня, всю територію України накрили потужні штормові вітри. Пориви у західних, північних і центральних областях досягли 15-25 м/с. Наслідки штормового вітру уже відчули на Івано-Франківщині. Там без електропостачання залишилися п'ять сіл, ще три – частково знеструмлені.

Також сильний вітер повалив старе дерево біля дитячої поліклініки у Києві. Через ураганний вітер у Києві приспустили найбільший прапор України.