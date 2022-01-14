Шквальний вітер зірвав у Чернівцях дах кінотеатру (відео)

Наразі неможливо назвати масштаби пошкодження, оскільки вітер не вщухає

У Чернівцях шквальний вітер зірвав дах будівлі кінотеатру «Чернівці». Про це пише місцеве видання «Асс».

Директор кінотеатру Руслан Зварун розповів, що наразі неможливо назвати масштаби пошкодження, оскільки вітер не вщухає.

«Зараз біля кінотеатру знаходяться поліцейські та рятувальники. Все навкруги кінотеатру оточено, бо зверху падають уламки», – сказав він журналістам.

Також Зварун розповів, що вітер пошкодив дах Будинку офіцерів, який знаходиться у центрі міста.

За даними обласного центру з гідрометеорології, в найближчі години на території області та міста очікується посилення північно-західного вітру 25-27 м/с.

Зазначимо, буревій наробив лиха в Києві (фото). Як відомо, 14 січня столицю накрила буря, пориви вітру сягають 25 м/с.

Ураганний вітер вже наробив збитків у Києві. Зокрема, на вулиці Олени Пчілки в Дарницькому районі столиці поривом вітру вирвало рекламний щит, який розбив лобове скло в автівці.

Як повідомлялося, в Україні найближчими днями синоптики прогнозують сильний штормовий вітер, мокрий сніг і сніг з дощем, а сильні морози почнуть відступати. У більшості регіонів збережуться нічні морози.

Нагадаємо, що в Україні оголошено штормове попередження.