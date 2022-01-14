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    Білорусь накрила негода: сотні повалених дерев та здута вітром новорічна ялинка

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    У столиці Білорусі Мінську внаслідок ураганного вітру впало понад 900 дерев. - Білорусь накрила негода: сотні повалених дерев та здута вітром новорічна ялинка
    У столиці Білорусі Мінську внаслідок ураганного вітру впало понад 900 дерев.
    фото: 112.by

    Сила вітру в Білорусі досягла 25 метрів за секунду, він зривав покрівлі будинків, перекидає дерева та рекламні щит

    Сьогодні, 14 січня, штормовий вітер завдав шкоди у Білорусі. Як пишуть місцеві ЗМІ, у місті Орша вітер обрушив опори теплотраси та лінії електропередач на залізничній станції. У зв’язку із цим Білоруська залізниця повідомила про затримки у графіку.

    Відомо, що сила вітру в Білорусі досягла 25 метрів за секунду, він зривав покрівлі будинків, перекидає дерева та рекламні щити, здуло кілька причепів.

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    Білорусь накрила негода: сотні повалених дерев та здута вітром новорічна ялинка
    Білорусь накрила негода: сотні повалених дерев та здута вітром новорічна ялинка
    Білорусь накрила негода: сотні повалених дерев та здута вітром новорічна ялинка
    Білорусь накрила негода: сотні повалених дерев та здута вітром новорічна ялинка
    Білорусь накрила негода: сотні повалених дерев та здута вітром новорічна ялинка
    Білорусь накрила негода: сотні повалених дерев та здута вітром новорічна ялинка
    Білорусь накрила негода: сотні повалених дерев та здута вітром новорічна ялинка
    Білорусь накрила негода: сотні повалених дерев та здута вітром новорічна ялинка
    Білорусь накрила негода: сотні повалених дерев та здута вітром новорічна ялинка
    фото: 112.by, charter97

    У столиці Білорусі Мінську внаслідок ураганного вітру впало понад 900 дерев. А на центральній площі у місті Несвіж поблизу Мінська вітром здуло головну новорічну ялинку.

    Зазначимо, сьогодні у Чернівцях шквальний вітер зірвав дах будівлі кінотеатру.

    Як відомо, буревій наробив лиха в Києві (фото). 14 січня столицю накрила буря, пориви вітру сягають 25 м/с.

    Ураганний вітер вже наробив збитків у Києві. Зокрема, на вулиці Олени Пчілки в Дарницькому районі столиці поривом вітру вирвало рекламний щит, який розбив лобове скло в автівці.

    Як повідомлялося, в Україні найближчими днями синоптики прогнозують сильний штормовий вітер, мокрий сніг і сніг з дощем, а сильні морози почнуть відступати. У більшості регіонів збережуться нічні морози.

    Нагадаємо, що в Україні оголошено штормове попередження.

    Читайте також: Штормові вітри накрили Україну: вже є перші наслідки негоди
    Теги: Білорусь атмосферне явище ялинка вітер негода буревій
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    Білорусь накрила негода: сотні повалених дерев та здута вітром новорічна ялинка