Білорусь накрила негода: сотні повалених дерев та здута вітром новорічна ялинка

Сила вітру в Білорусі досягла 25 метрів за секунду, він зривав покрівлі будинків, перекидає дерева та рекламні щит

Сьогодні, 14 січня, штормовий вітер завдав шкоди у Білорусі. Як пишуть місцеві ЗМІ, у місті Орша вітер обрушив опори теплотраси та лінії електропередач на залізничній станції. У зв’язку із цим Білоруська залізниця повідомила про затримки у графіку.

Відомо, що сила вітру в Білорусі досягла 25 метрів за секунду, він зривав покрівлі будинків, перекидає дерева та рекламні щити, здуло кілька причепів.

У столиці Білорусі Мінську внаслідок ураганного вітру впало понад 900 дерев. А на центральній площі у місті Несвіж поблизу Мінська вітром здуло головну новорічну ялинку.

Зазначимо, сьогодні у Чернівцях шквальний вітер зірвав дах будівлі кінотеатру.

Як відомо, буревій наробив лиха в Києві (фото). 14 січня столицю накрила буря, пориви вітру сягають 25 м/с.

Ураганний вітер вже наробив збитків у Києві. Зокрема, на вулиці Олени Пчілки в Дарницькому районі столиці поривом вітру вирвало рекламний щит, який розбив лобове скло в автівці.

Як повідомлялося, в Україні найближчими днями синоптики прогнозують сильний штормовий вітер, мокрий сніг і сніг з дощем, а сильні морози почнуть відступати. У більшості регіонів збережуться нічні морози.

Нагадаємо, що в Україні оголошено штормове попередження.