Під Києвом двоє військовослужбовців убили чоловіка і викрали його авто



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Двоє військовслужбовців скоїли тяжкий злочин Фото ілюстративне

Керівництво військової частини приховало тяжкий злочин

27 травня цього року на Київщині двоє військовослужбовців скоїли умисне вбивство цивільної особи та заволоділи автомобілем. Про це йдеться в повідомленні пресслужби військової прокуратури Центрального регіону України.

Зазначається, що т.в.о. командира військової частини, полковник ЗСУ приховав злочин, до якого причетні військовослужбовці.

«…Прокуратурою виявлено ознаки адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 172-15 КУпАП, у діях т.в.о. командира однієї з військових частин, полковника ЗСУ. Вказаний старший офіцер своєчасно не здійснив доповідь до військової прокуратури Київського гарнізону про факт вчинення 27.05.2020 2 військовослужбовцями цієї ж частини умисного вбивства цивільної особи та заволодіння транспортним засобом, який належав останньому», - йдеться в повідомленні.

30 червня постановою Васильківського міськрайонного суду Київської області зазначеного офіцера визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення та накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу.

До слова, 7 червня у Фастові сталося вбивство трьох людей. Повідомлялося, що в приватному будинку у Фастові 28-річний чоловік убив трьох людей, із пораненням госпіталізували жінку. Зловмисника затримали.