Під Києвом двоє військовослужбовців убили чоловіка і викрали його авто
Керівництво військової частини приховало тяжкий злочин
27 травня цього року на Київщині двоє військовослужбовців скоїли умисне вбивство цивільної особи та заволоділи автомобілем. Про це йдеться в повідомленні пресслужби військової прокуратури Центрального регіону України.
Зазначається, що т.в.о. командира військової частини, полковник ЗСУ приховав злочин, до якого причетні військовослужбовці.
«…Прокуратурою виявлено ознаки адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 172-15 КУпАП, у діях т.в.о. командира однієї з військових частин, полковника ЗСУ. Вказаний старший офіцер своєчасно не здійснив доповідь до військової прокуратури Київського гарнізону про факт вчинення 27.05.2020 2 військовослужбовцями цієї ж частини умисного вбивства цивільної особи та заволодіння транспортним засобом, який належав останньому», - йдеться в повідомленні.
30 червня постановою Васильківського міськрайонного суду Київської області зазначеного офіцера визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення та накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу.
До слова, 7 червня у Фастові сталося вбивство трьох людей. Повідомлялося, що в приватному будинку у Фастові 28-річний чоловік убив трьох людей, із пораненням госпіталізували жінку. Зловмисника затримали.