У лікарні помер шестирічний хлопчик, якого жорстокого побив хрещений батько



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Чоловіка затримали на місці злочину Фото: Нацполіція

Прокуратура змінила підозру чоловіку, який побив до смерті хлопчика

Столична прокуратура у кримінальному провадженні за фактом жорстокого побиття 6-річного хлопчика у Києві перекваліфікувала дії підозрюваного на умисне вбивство у зв’язку зі смертю дитини. Про це повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець.

«Прокурори Київської місцевої прокуратури № 3, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом жорстокого побиття 6-річного хлопчика у Києві, перекваліфікували дії підозрюваного на умисне вбивство у зв’язку зі смертю дитини», - сказала вона УНН.

За її словами, у зв’язку зі смертю хлопчика дії підозрюваного перекваліфіковано на умисне вбивство малолітньої дитини (п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України). Раніше йому було повідомлено підозру у замаху на життя хлопчика (ч. 2 ст. 15 п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України).

За клопотанням прокурора підозрюваному обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як повідомлялося, 25 червня у Києві поліція затримала чоловіка, який жорстоко побив свого шестирічного похресника. Постраждалого хлопчика у важкому стані доставили до лікарні. Дитині провели низку складних операцій. Попри зусилля лікарів, хлопчик помер.