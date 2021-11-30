У Києві двоє іноземців влаштували різанину в ресторані (фото)

До лікарні потрапили чотири відвідувачі ресторану

У ресторані на вулиці Якуба Коласа у Святошинському районі Києва між чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку. Внаслідок інциденту чотирьох потерпілих госпіталізували до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

На виклик до ресторану прибули екіпаж патрульних поліцейських, слідчо-оперативна група та медики.

Як з’ясували правоохоронці, під час відпочинку відвідувачі ресторану зробили зауваження компанії чоловіків, які сиділи за столиком поруч, щодо непристойної поведінки.

«Гості закладу вийшли на вулицю, аби з’ясувати відносини, де розпочалася бійка. Під час конфлікту іноземці з компанії порушників завдали двом місцевим мешканцям ножові поранення, ще двох побили. Потерпілих з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували до медичного закладу. Наразі, зі слів лікарів, їхньому життю нічого не загрожує. Громадян Грузії, 1978 та 1991 років народження, затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», – розповів начальник слідчого відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров’я особи, Святошинського управління поліції Дмитро Стрижевський.

Поліція затримала громадян Грузії, 1978 та 1991 років народження

Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

За погодженням зі Святошинською окружною прокуратурою обом фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

Поліцейські звернулися до суду з клопотанням про обрання чоловікам запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

Як повідомлялося, нещодавно у розважальному закладі в Голосіївському районі троє молодиків влаштували бійку з працівниками та гостями, а також погрожували зброєю.