Пожежу в одеському готелі локалізовано

Триває ліквідація пожежі

В Одесі пожежні локалізували пожежу в житловому будинку.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Одеської області у Telegram-каналі.

«Пожежу триповерхового житлового будинку у м. Одеса на вул. Посмітного 10/12 локалізовано на площі 1 тис. 200 м кв. Триває ліквідація», – повідомили у ДСНС.

Наразі відомо, що в житловому будинку розміщувався готель.

Раніше повідомлялося про пожежу, яка виникла в житловому будинку в Одесі і забрала життя щонайменше однієї людини.

Ймовірно, загинув постоялець готелю.