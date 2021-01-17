Пожежу в одеському готелі локалізовано
Вогнеборці ліквідовують пожежу у Приморському районі
Фото: ДСНС
Триває ліквідація пожежі
В Одесі пожежні локалізували пожежу в житловому будинку.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС Одеської області у Telegram-каналі.
«Пожежу триповерхового житлового будинку у м. Одеса на вул. Посмітного 10/12 локалізовано на площі 1 тис. 200 м кв. Триває ліквідація», – повідомили у ДСНС.
Наразі відомо, що в житловому будинку розміщувався готель.
Раніше повідомлялося про пожежу, яка виникла в житловому будинку в Одесі і забрала життя щонайменше однієї людини.
Ймовірно, загинув постоялець готелю.