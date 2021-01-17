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    Новини

    Пожежу в одеському готелі локалізовано

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    Вогнеборці ліквідовують пожежу у Приморському районі - Пожежу в одеському готелі локалізовано
    Вогнеборці ліквідовують пожежу у Приморському районі
    Фото: ДСНС

    Триває ліквідація пожежі

    В Одесі пожежні локалізували пожежу в житловому будинку.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС Одеської області у Telegram-каналі.

    «Пожежу триповерхового житлового будинку у м. Одеса на вул. Посмітного 10/12 локалізовано на площі 1 тис. 200 м кв. Триває ліквідація», – повідомили у ДСНС.

    Наразі відомо, що в житловому будинку розміщувався готель.

    Раніше повідомлялося про пожежу, яка виникла в житловому будинку в Одесі і забрала життя щонайменше однієї людини.

    Ймовірно, загинув постоялець готелю.

    Теги: пожежа ДСНС Одеса готель
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