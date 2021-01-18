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    Кількість жертв пожежі в готелі в Одесі зросла

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    Пожежу в одеському готелі локалізовано - Кількість жертв пожежі в готелі в Одесі зросла
    Пожежу в одеському готелі локалізовано
    Фото: Думська

    У поліції повідомили, що під час пожежі загинули дві людини

    Кількість жертв пожежі в готелі в Одесі, яка продовжують гасити рятувальники, зросла. Вже відомо про двох загиблих.

    Про це повідомляє «Думська».

    «У поліції повідомили, що під час пожежі загинули дві людини», – пише видання.

    Спочатку повідомлялося про одного загиблого. Також в результаті постраждали щонайменше дві людини.

    Нагадаємо, увечері 17 січня в Одесі по вулиці Посмітного 10/12 сталася пожежа в триповерховому житловому будинку, в приміщенні якого розташований готель. Причиною пожежі, ймовірно, стало загоряння проводки.

    За станом на 22:05, пожежа локалізована на площі 1 тисяча 200 квадратних метрів. Всіх мешканців будинку вивели на свіже повітря.

    Триває ліквідація.

    Теги: пожежа Одеса рятувальники готель
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