Кількість жертв пожежі в готелі в Одесі зросла

У поліції повідомили, що під час пожежі загинули дві людини

Кількість жертв пожежі в готелі в Одесі, яка продовжують гасити рятувальники, зросла. Вже відомо про двох загиблих.

Про це повідомляє «Думська».

«У поліції повідомили, що під час пожежі загинули дві людини», – пише видання.

Спочатку повідомлялося про одного загиблого. Також в результаті постраждали щонайменше дві людини.

Нагадаємо, увечері 17 січня в Одесі по вулиці Посмітного 10/12 сталася пожежа в триповерховому житловому будинку, в приміщенні якого розташований готель. Причиною пожежі, ймовірно, стало загоряння проводки.

За станом на 22:05, пожежа локалізована на площі 1 тисяча 200 квадратних метрів. Всіх мешканців будинку вивели на свіже повітря.

Триває ліквідація.