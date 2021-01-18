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    Поліція кваліфікувала пожежу в готелі в Одесі як порушення вимог пожежної безпеки

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    В Одесі по вулиці Посмітного 10/12 сталася пожежа в триповерховому житловому будинку - Поліція кваліфікувала пожежу в готелі в Одесі як порушення вимог пожежної безпеки
    В Одесі по вулиці Посмітного 10/12 сталася пожежа в триповерховому житловому будинку

    Причиною пожежі, ймовірно, стало загоряння проводки

    Пожежу в Одесі кваліфікували як порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. Загорання триває у готельному комплексі на вулиці Посмітного.

    Про це повідомили у пресслужбі поліції Одеси.

    Зазначається, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості внесені за ч.2 ст.270 Кримінального кодексу України (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки).

    Нагадаємо, увечері 17 січня в Одесі по вулиці Посмітного 10/12 сталася пожежа в триповерховому житловому будинку, в приміщенні якого розташований готель. Причиною пожежі, ймовірно, стало загоряння проводки.

    За станом на 22:05, пожежа локалізована на площі 1 тисяча 200 квадратних метрів. Всіх мешканців будинку вивели на свіже повітря.

    У поліції повідомили, що під час пожежі загинули дві людини.

    Триває ліквідація.

    Теги: пожежа Одеса поліція готель повітря
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