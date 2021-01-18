Поліція кваліфікувала пожежу в готелі в Одесі як порушення вимог пожежної безпеки
Причиною пожежі, ймовірно, стало загоряння проводки
Пожежу в Одесі кваліфікували як порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. Загорання триває у готельному комплексі на вулиці Посмітного.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Одеси.
Зазначається, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості внесені за ч.2 ст.270 Кримінального кодексу України (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки).
Нагадаємо, увечері 17 січня в Одесі по вулиці Посмітного 10/12 сталася пожежа в триповерховому житловому будинку, в приміщенні якого розташований готель. Причиною пожежі, ймовірно, стало загоряння проводки.
За станом на 22:05, пожежа локалізована на площі 1 тисяча 200 квадратних метрів. Всіх мешканців будинку вивели на свіже повітря.
У поліції повідомили, що під час пожежі загинули дві людини.
Триває ліквідація.