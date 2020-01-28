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    Новини

    На Троєщині у трамвая на ходу відвалилися колеса (фото)

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    На місці аварії працювали технічні служби Київпастрансу - На Троєщині у трамвая на ходу відвалилися колеса (фото)
    На місці аварії працювали технічні служби Київпастрансу
    Фото: dtp.kiev.ua

    Через аварію було паралізовано рух трамваїв на лінії

    У понеділок, 27 січня, у Деснянському районі Києва сталася незвичайна аварія трамвая – на ходу відвалилися колеса.

    Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

    У зв’язку з аварією було паралізовано рух трамваї. За даними КП «Київпастранс», затримувався рух трамваїв №28, 33к, 35 по вул.Закревського/С.Лифаря в напрямку С.Лифаря.

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    На Троєщині у трамвая на ходу відвалилися колеса (фото)
    На Троєщині у трамвая на ходу відвалилися колеса (фото)
    На Троєщині у трамвая на ходу відвалилися колеса (фото)

    На місці працювали технічні служби.

    Рух трамваїв було відновлено о 12:45.

    Київ громадський транспорт аварія Київпастранс
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