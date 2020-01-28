На Троєщині у трамвая на ходу відвалилися колеса (фото)
На місці аварії працювали технічні служби Київпастрансу
Фото: dtp.kiev.ua
Через аварію було паралізовано рух трамваїв на лінії
У понеділок, 27 січня, у Деснянському районі Києва сталася незвичайна аварія трамвая – на ходу відвалилися колеса.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
У зв’язку з аварією було паралізовано рух трамваї. За даними КП «Київпастранс», затримувався рух трамваїв №28, 33к, 35 по вул.Закревського/С.Лифаря в напрямку С.Лифаря.
На місці працювали технічні служби.
Рух трамваїв було відновлено о 12:45.