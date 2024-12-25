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У Сінгапурі подвоїлася кількість довгожителів: відомі причини

Ірина Бура
glavcom.ua
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Хоча якість життя в Сінгапурі висока, вартість життя тут також відповідна
фото з відкритих джерел

У сінгапурців змінилося ставлення до власного здоровʼя

У Сінгапурі подвоїлася кількість довгожителів. Стрибок у довголітті є результатом цілеспрямованої державної політики та інвестицій, пояснюють демографи. Про це інформує BBC.

У серпні 2023 року країну назвали шостою у світі «блакитною зоною». Так демографи називають регіони, де люди живуть довше й здоровіше завдяки поєднанню культури, способу життя та харчування. Сінгапур став першим новим регіоном, який додали до блакитних зон за останні десятиліття.

Утім, серед інших регіонів з довгожителями він дещо вирізняється. Адже тривалість життя його жителів залежить більше від далекоглядної політики, ніж від культурних традицій, як-от в інших громадах блакитної зони, приміром, в Ікарії у Греції або Нікої у Коста-Риці. Мешканці Сінгапуру цінують не лише тривалість життя, але й його якість.

Мешканці країни розповідають, що в громадян змінилося ставлення до власного здоровʼя. До того ж на це вплинули високі податки на сигарети та алкоголь, а також суворі закони, згідно з якими заборонено курити в громадських місцях. Окрім того, це покращує вигляд вулиць та робить їх приємнішими.

Система охорони здоров'я Сінгапуру також отримала світові визнання як за якість обслуговування, так і за здатність стримувати витрати. До того ж Рада з питань здоров'я намагається заохотити жителів до вибору здоровішого харчування, враховуючи особливості місцевої кухні, розповідають місцеві жителі.

Але не лише охорона здоров'я відіграє роль у подовженні життя сінгапурців. Надійний громадський транспорт та важливість чистоти й краси в країні заохочують до прогулянок і щоденних фізичних вправ та дають жителям відчуття безпеки та спокою.

Хоча якість життя в Сінгапурі висока, вартість життя тут також відповідна. Країну часто вважають одним із найдорожчих місць для життя у світі, її ставлять на друге місце після Гонконгу.

У Сінгапурі діють суворі правила та покарання щодо сміття, куріння в громадських місцях, використання наркотиків і порушень правил дорожнього руху. Але багато мешканців вважають, що ці правила допомагають зберегти країну безпечнішим і красивішим місцем для життя.

Нагадаємо, у Ірландії є група довгожителів, які народилися до створення держави (тобто до 1922 року, – ред.), і їхня чисельність останнім часом стрімко зростає. Вони пережили численні війни, винахід електрики та висадку на Місяць. Ще 2018 року таких осіб було 386. Однак до 2023 року їхня кількість збільшилася майже вдвічі, до 736.

До слова, після смерті Джона Тіннісвуда з Великої Британії у віці 112 років титул найстарішого чоловіка у світі перейшов до бразильця Жоао Маріньо Нето, якому на 28 листопада виповнилося 112 років і 54 дні.

Крім того, іспанці можуть стати лідерами за тривалістю життя у світі: Economist пояснив, що відбувається. 

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Теги: громадський транспорт довголіття правила охорона харчування транспорт алкоголь сміття податки Сінгапур

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