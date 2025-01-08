Втрати ворога станом на 8 січня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1660 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 8 січня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 8 січня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 8 січня втратила:
- особового складу – близько 801670 (+1660) осіб,
- танків – 9714 (+4) од,
- бойових броньованих машин – 20205 (+16) од,
- артилерійських систем – 21729 (+19) од,
- РСЗВ – 1260 (+0) од,
- засоби ППО – 1038 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21727 (+19),
- крилаті ракети – 3014 (+0),
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 33307 (+81) од,
- спеціальна техніка – 3681 (+0).
Активність флоту окупантів станом на 8 січня
- У Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- У Середземному морі сім ворожих кораблів, з яких два є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 22 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – шість суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – п'ять суден, з них два рухались з протоки Босфор.
Нині триває 1050-й день повномасштабної війни в Україні.
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