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Втрати ворога станом на 8 січня 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 8 січня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ з початку повномасштабної війни знищили 9714 російських танків
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1660 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 8 січня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 8 січня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 8 січня втратила

  • особового складу – близько 801670 (+1660) осіб,
  • танків – 9714 (+4) од,
  • бойових броньованих машин – 20205 (+16) од,
  • артилерійських систем – 21729 (+19) од,
  • РСЗВ – 1260 (+0) од,
  • засоби ППО – 1038 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 21727 (+19),
  • крилаті ракети – 3014 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 33307 (+81) од,
  • спеціальна техніка – 3681 (+0).
Втрати окупантів станом на ранок 8 січня
Втрати окупантів станом на ранок 8 січня
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 8 січня

  • У Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • У Середземному морі сім ворожих кораблів, з яких два є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 22 ракет. 

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – шість суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – п'ять суден, з них два рухались з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 8 січня
Активність флоту окупантів станом на 8 січня
ВМС ЗСУ

Нині триває 1050-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: ЗСУ окупанти втрати фронт війна Генштаб

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