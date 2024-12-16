Нацвідбір на «Євробачення-2025». У «Дії» розпочалося голосування за журі

Щоб проголосувати, потрібно зайти в «Сервіси» в Дії, обирати «Опитування» і віддати голос. Голосують громадяни України віком від 14 років

Опитування триватиме до 10 ранку 23 грудня

У застосунку «Дія» стартувало опитування, де можна обрати членів журі Нацвідбору на «Євробачення-2025». Про це повідомляє пресслужба «Дії».

У переліку кандидатів у журі десять людей. Троє, хто наберуть найбільшу кількість голосів, разом з глядачами визначатимуть представників України на «Євробаченні» у Швейцарії. Проголосувати можна лише за одну людину:

Андрій Гуцуляк – музичний продюсер, музикант, співзасновник та саунд-продюсер електронного гурту Tvorchi; Джамала – народна артистка України, переможниця «Євробачення-2016»; Дмитро Зезюлін – фронтмен гурту Latexfauna; Катерина Павленко – композиторка, авторка пісень, фольклористка, солістка гурту Go_A. Представниця України на «Євробаченні-2021» з піснею «Шум», де посіла у фіналі 5-те місце, а за підсумками глядацького голосування – 2-ге місце; Олег Псюк – репер, засновник і фронтмен гурту Kalush і Kalush Orchestra. Разом зі своїм гуртом Kalush Orchestra отримав перемогу на «Євробаченні-2022»; Анна Свиридова – телерадіоведуча; Сергій Танчинець – фронтмен і продюсер гурту «Без Обмежень» та заслужений артист України; Катя Царик – кліпмейкерка, режисерка, сценаристка; Саша Чемеров – музикант, продюсер, поет, колишній фронтмен рок-гуртів «Димна Суміш», «X-позери», Vkrayst, а у нинішній час – фронтмен гурту The Gitas. Дмитро Шуров – автор-виконавець, композитор і музикант, засновник і соліст проєкту Pianoбой;

Щоб проголосувати, потрібно зайти в «Сервіси» в Дії, обирати «Опитування» і віддати голос. Голосують громадяни України віком від 14 років.

Нещодавно Суспільне Мовлення оголосило довгий список національного відбору на «Євробачення 2025»: до нього ввійшли 20 українських артистів, а до фіналу потраплять лише до 10 артистів.

«Євробачення» – найбільший музичний конкурс у світі. У 2024 році у Мальме конкурс виграли Немо з піснею The Code, тому тепер його проведуть у Базелі, Швейцарія.

Відбір на «Євробачення-2025» в Україні відтепер курує співачка та авторка пісень Тіна Кароль, яка стала новою музичною продюсеркою національного відбору. На цій посаді вона замінила Дмитра Шурова (Pianoбой), який виконував цю функцію останні два роки.

Нагадаємо, на музичному конкурсі Євробачення-2025 запровадили нові правила. 69-й пісенний конкурс, що відбудеться у шведському місті Базель, проходитиме за оновленими вимогами. Для учасників і представників медіа буде обов’язковим дотримання Кодексу поведінки, порушення якого позбавить права на акредитацію.

Україна візьме участь у 69-му пісенному конкурсі Євробачення-2025, який пройде у Швейцарії.

Кіпр вже оголосив імʼя артиста, який представлятиме країну на 69-му пісенному конкурсі «Євробачення-2025» у швейцарському Базелі. Співак Тео Еван (Theo Evan) став першим оголошеним учасником Євробачення-2025, яке відбудеться у Швейцарії.