Київ: рух поблизу моста Патона сьогодні буде обмежено

Комунальні служби сьогодні проведуть ремонт зливоприймальних колодязів поблизу моста Патона, рух буде обмежено

Сьогодні, 1 січня, з 10:00 до 16:00 буде обмежено рух на ділянці транспортної розв’язки на перетині бульвару Миколи Міхновського та Наддніпрянського шосе. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Обмеження стосуватимуться першого з’їзду з моста Патона в напрямку Подолу. На цій ділянці комунальні служби проведуть ремонт зливоприймальних колодязів.

Міст Патона (офіційно Міст імені Є. О. Патона) – це перший у світі суцільнозварний міст та найстаріший збережений київський міст через Дніпро, який офіційно відкрили 5 листопада 1953 року. Він є автошляховим мостом балкової конструкції, завдовжки орієнтовно 1543 м та завширшки 29 м. Проєктування споруди виконали Інститут «Укрпроектстальконструкція» та Інститут електрозварювання. Також безпосередню участь у проєктуванні брав видатний український інженер Євген Оскарович Патон, саме йому належить ідея зробити суцільнозварний міст.

Нагадаємо, у 2024 році на мосту Метро у Києві проводили протиаварійні роботи, які є одними з етапів робіт з реставрації об’єкту. Про це в інтерв'ю «Хмарочосу» розповів директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор.

За словами Кандибора, роботи на мосту Метро планується завершити у 2026 році, вони дозволять забезпечити подальшу безпечну експлуатацію мосту без його закриття.

За словами Кандибора, влада Києва спілкується з урядом, з Агентством відновлення та Міністерством розвитку громад та територій щодо передачі урядом права місту реалізації ремонтних робіт на даному мосту.