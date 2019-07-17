У Києві клофелінщика-іноземця засуджено до дев’яти років тюрми

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Злочинці підсипали у напої потерпілих психотропну речовину

У Святошинському районі Києва зловмисники пограбували шість осіб

Святошинським районним судом столиці до 9 років позбавлення волі засуджено 40-річного громадянина Азербайджану, який вчиняв розбійницькі напади на громадян з використанням сильнодіючого препарату. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

«Встановлено, що обвинувачений та його спільники знайомилися з потерпілими біля торгівельних центрів та нічних клубів та запрошували до спільного розпивання алкогольних напоїв. Надалі, перебуваючи у відлюдних місцях, злочинці підсипали у напої потерпілих психотропну речовину, від якої останні втрачали свідомість, а приходили до тями лише наступного дня у лікарні. Користуючись безпорадним станом потерпілих, злочинці відбирали у жертв гаманці, мобільні телефони, золоті прикраси та інші цінні речі, які у подальшому здавали у місцеві ломбарди», - розповіли в прокуратурі.

В період з травня по серпень 2017 року, перебуваючи на території Святошинського району столиці, зловмисники пограбували 6 потерпілих, у тому числі двох жінок, на загальну суму близько 170 тисяч гривень.

Попри те, що у судовому засіданні обвинувачений свою вину не визнав та всілякими способами намагався уникнути відповідальності, суд визнав доведеною вину чоловіка у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.185, ч.5 ст.27, ч.2 ст.186, ч.2 ст.187 КК України, та призначив йому остаточне покарання у вигляді 9 років позбавлення волі.

Крім того, суд задовольнив цивільні позови потерпілих про відшкодування завданої злочинами шкоди.

Матеріали відносно інших співучасників виділені в окреме провадження та теж перебувають на розгляді у суді.