Атака дронів на Київ: кількість постраждалих зросла до трьох осіб
Потерпілим надають необхідну медичну допомогу
Унаслідок ранкової атаки російських безпілотників на Київ 23 вересня кількість постраждалих зросла до трьох осіб. Про це станом на 08:45 повідомили у Київській міській військовій адміністрації (КМВА), інформує «Главком».
Всім потерпілим надають необхідну медичну допомогу, інформація щодо їхнього стану уточнюється.
Нагадаємо, під час ранкового обстрілу столиці було зафіксовано влучання в об'єкт транспортної інфраструктури та виникла пожежа на даху АЗС мережі Ukrnafta у Дарницькому районі. Унаслідок удару над лівим берегом столиці спостерігалося задимлення, а в мережі поширилися відповідні відео. За даними керівництва Ukrnafta, працівники станції перебували в укритті та не постраждали.
Також під час ранкової атаки у Голосіївському районі дрон влучив в автозаправну станцію, також було пошкоджено складське приміщення. Наслідки атаки також зафіксували у Солом'янському районі. За попередніми даними, там сталося загоряння на території транспортного підприємства.Крім того, мер Києва Віталій Кличко повідомив про падіння уламків безпілотника між житловими будинками у Солом'янському районі.
У ніч на 23 вересня російська окупаційна армія також завдала удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки було пошкоджено торговельний центр.
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