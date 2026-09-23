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Атака дронів на Київ: кількість постраждалих зросла до трьох осіб

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Атака дронів на Київ: кількість постраждалих зросла до трьох осіб
Медики на місці влучання в АЗС мережі UPG на Харківському шосе
фото: соцмережі

Потерпілим надають необхідну медичну допомогу

Унаслідок ранкової атаки російських безпілотників на Київ 23 вересня кількість постраждалих зросла до трьох осіб. Про це станом на 08:45 повідомили у Київській міській військовій адміністрації (КМВА), інформує «Главком».

Всім потерпілим надають необхідну медичну допомогу, інформація щодо їхнього стану уточнюється.

Нагадаємо, під час ранкового обстрілу столиці було зафіксовано влучання в об'єкт транспортної інфраструктури та виникла пожежа на даху АЗС мережі Ukrnafta у Дарницькому районі. Унаслідок удару над лівим берегом столиці спостерігалося задимлення, а в мережі поширилися відповідні відео. За даними керівництва Ukrnafta, працівники станції перебували в укритті та не постраждали.

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Також під час ранкової атаки у Голосіївському районі дрон влучив в автозаправну станцію, також було пошкоджено складське приміщення. Наслідки атаки також зафіксували у Солом'янському районі. За попередніми даними, там сталося загоряння на території транспортного підприємства.Крім того, мер Києва Віталій Кличко повідомив про падіння уламків безпілотника між житловими будинками у Солом'янському районі.

У ніч на 23 вересня російська окупаційна армія також завдала удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки було пошкоджено торговельний центр.

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Теги: Київ АЗС

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