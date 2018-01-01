У Києві на час сильних морозів додатково запустили 24 пункти обігріву

Загалом на період сильних морозів у столиці працюватимуть 44 пункти обігріву, 18 із яких – у цілодобовому режимі

Із 23 лютого в усіх районах столиці були розгорнуті додаткові 24 пункти обігріву у зв’язку з різким зниженням температури повітря. Таке рішення прийняте постійною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА. Загалом на період сильних морозів у Києві працюватимуть 44 пункти обігріву, 18 із яких –



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Пункт обігріву

Загалом на період сильних морозів у столиці працюватимуть 44 пункти обігріву, 18 із яких – у цілодобовому режимі

Із 23 лютого в усіх районах столиці були розгорнуті додаткові 24 пункти обігріву у зв’язку з різким зниженням температури повітря.

Таке рішення прийняте постійною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.

Загалом на період сильних морозів у Києві працюватимуть 44 пункти обігріву, 18 із яких – у цілодобовому режимі. Додаткові пункти обігріву ввели в дію на період сильних морозів.

Пункти обігріву розташовуються у приміщеннях комунальних підприємств, лікарнях і територіальних підрозділах департаменту соціальної політики.

«Приміщення пунктів обігріву облаштовані спеціальними місцями для сидіння, де відвідувачі можуть перепочити, випити гарячого чаю, зігрітися, а також отримати першу домедичну допомогу (у приміщеннях є аптечки)», - зазначили в КМДА.

21 лютого перший заступник голови КМДА дав комунальникам доручення відновити функціонування пунктів обігріву.

Раніше повідомлялося, що у зимовий період в столиці працюють 20 пунктів обігріву.

Нагадаємо, станом на 29 січня до пунктів обігріву при районних територіальних центрах соціального обслуговування у Києві звернулось 786 громадян.