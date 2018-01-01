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    У Києві на час сильних морозів додатково запустили 24 пункти обігріву

    Загалом на період сильних морозів у столиці працюватимуть 44 пункти обігріву, 18 із яких – у цілодобовому режимі
    Із 23 лютого в усіх районах столиці були розгорнуті додаткові 24 пункти обігріву у зв’язку з різким зниженням температури повітря. Таке рішення прийняте постійною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА. Загалом на період сильних морозів у Києві працюватимуть 44 пункти обігріву, 18 із яких –
    • Сьогодні, 22:24
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    Пункт обігріву
    Пункт обігріву

    Загалом на період сильних морозів у столиці працюватимуть 44 пункти обігріву, 18 із яких – у цілодобовому режимі

    Із 23 лютого в усіх районах столиці були розгорнуті додаткові 24 пункти обігріву у зв’язку з різким зниженням температури повітря.

    Таке рішення прийняте постійною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.

    Загалом на період сильних морозів у Києві працюватимуть 44 пункти обігріву, 18 із яких – у цілодобовому режимі. Додаткові пункти обігріву ввели в дію на період сильних морозів.

    Пункти обігріву розташовуються у приміщеннях комунальних підприємств, лікарнях і територіальних підрозділах департаменту соціальної політики.

    «Приміщення пунктів обігріву облаштовані спеціальними місцями для сидіння, де відвідувачі можуть перепочити, випити гарячого чаю, зігрітися, а також отримати першу домедичну допомогу (у приміщеннях є аптечки)», - зазначили в КМДА.

    21 лютого перший заступник голови КМДА дав комунальникам доручення відновити функціонування пунктів обігріву.

    Раніше повідомлялося, що у зимовий період в столиці працюють 20 пунктів обігріву.

    Нагадаємо, станом на 29 січня до пунктів обігріву при районних територіальних центрах соціального обслуговування у Києві звернулось 786 громадян.

    Київ КМДА
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