У Києві на час сильних морозів додатково запустили 24 пункти обігріву
- Сьогодні, 22:24
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Загалом на період сильних морозів у столиці працюватимуть 44 пункти обігріву, 18 із яких – у цілодобовому режимі
Із 23 лютого в усіх районах столиці були розгорнуті додаткові 24 пункти обігріву у зв’язку з різким зниженням температури повітря.
Таке рішення прийняте постійною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.
Загалом на період сильних морозів у Києві працюватимуть 44 пункти обігріву, 18 із яких – у цілодобовому режимі. Додаткові пункти обігріву ввели в дію на період сильних морозів.
Пункти обігріву розташовуються у приміщеннях комунальних підприємств, лікарнях і територіальних підрозділах департаменту соціальної політики.
«Приміщення пунктів обігріву облаштовані спеціальними місцями для сидіння, де відвідувачі можуть перепочити, випити гарячого чаю, зігрітися, а також отримати першу домедичну допомогу (у приміщеннях є аптечки)», - зазначили в КМДА.
21 лютого перший заступник голови КМДА дав комунальникам доручення відновити функціонування пунктів обігріву.
Раніше повідомлялося, що у зимовий період в столиці працюють 20 пунктів обігріву.
Нагадаємо, станом на 29 січня до пунктів обігріву при районних територіальних центрах соціального обслуговування у Києві звернулось 786 громадян.