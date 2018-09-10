У Києві на ходу перевернувся сміттєвоз
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Автомобіль врізався у відбійник і після цього перекинувся
У ніч на понеділок, 10 вересня, в Києві за адресою вулиця Олени Теліги, 12Б сталася ДТП: сміттєвоз Mercedes перекинувся на дорозі.
Аварія трапилася близько 1:30. Про це повідомляє Інформатор.
За словами поліцейських, вантажівка їхала по Теліги в бік проспекту Степана Бандери. Навпроти заправки Shell автомобіль врізався у відбійник і після цього перекинувся на бік. Правоохоронці, які прибули на місце, допомогли чоловіку вибратися з машини.
Водій стверджує, що у нього відмовили гальма.
На місце виїжджали медики, але госпіталізація нікому не знадобилася.
Як розповів сторож, який охороняє техніку для ремонту доріг, він почув гуркіт і потім вже побачив, як на боці ковзає сміттєвоз. Також він зазначив, що вже в обід буде стояти новий відбійник.
Подробиці події встановлюються. Рух на двох з трьох смуг було обмежено.
Нагадаємо, на столичній Оболоні водій Toyota протаранив дві машини і втік.