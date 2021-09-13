Обшуки у КМДА: у Кличка відповіли на звинувачення у розкраданні коштів

В КМДА заявили, що всі закупівлі здійснюють в рамках чинного законодавства через систему Prozorro

10 вересня у КМДА пройшли обшуки через нібито розкрадання 6 млн грн на закупівлях ліків для онкохворих

У Департаменті охорони здоров’я КМДА всі закупівлі здійснюють в рамках чинного законодавства через систему Prozorro, що усуває суб’єктивне втручання в процес закупівлі й унеможливлює корупційну складову. Про це повідомляє сайт КМДА.

У п’ятницю, 10 вересня, прокуратура прийшла у зазначений департамент з обшуками через нібито розкрадання 6 млн грн на закупівлях ліків для онкохворих. В КМДА заявляють, що ці звинувачення є «щонайменше, некоректними та безпідставними».

Обшук проводився відповідно до ухвали Подільського районного суду міста Києва «з метою відшукання та вилучення речей, предметів та документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні». В КМДА заявили, що працівники департаменту надали всю необхідну інформацію та співпрацюють зі слідством.

«Розбіжність голосних заяв з реальністю вкотре свідчить про системний тиск на міську владу та спроби дестабілізації роботи КМДА» – йдеться в повідомленні на сайті міської адміністрації.

Нагадаємо, минулого тижня у результаті обшуків у Департаменті економіки та інвестицій та в Департаменті земельних ресурсів слідчими Головного слідчого управління ДБР вилучено документацію, яка стосується діяльності структурних підрозділів КМДА в період з 2002 до 2007 року.

Нагадаємо, під час обшуків у Департаменті освіти Києва правоохоронець погрожував посадовцям.

Як повідомлялося, 6 вересня Прокуратура проводить обшуки в Управлінні містобудування та архітектури Києва.

Як повідомлялося, 18 серпня столичні правоохоронці проводили обшуки у Департаменті освіти та науки Київської міської держадміністрації та комунальному підприємстві у рамках розслідування кримінального провадження за фактами нецільового використання коштів бюджету Києва, передбачених на обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії в комунальних закладах освіти, та можливого привласнення їх шляхом зловживання службовим становищем.

У Департаменті охорони здоров’я КМДА всі закупівлі здійснюють в рамках чинного законодавства через систему Prozorro, що усуває суб’єктивне втручання в процес закупівлі й унеможливлює корупційну складову. Про це повідомляє сайт КМДА.

У п’ятницю, 10 вересня, прокуратура прийшла у зазначений департамент з обшуками через нібито розкрадання 6 млн грн на закупівлях ліків для онкохворих. В КМДА заявляють, що ці звинувачення є «щонайменше, некоректними та безпідставними».

Обшук проводився відповідно до ухвали Подільського районного суду міста Києва «з метою відшукання та вилучення речей, предметів та документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні». У КМДА заявили, що працівники департаменту надали всю необхідну інформацію та співпрацюють зі слідством.

«Розбіжність голосних заяв з реальністю вкотре свідчить про системний тиск на міську владу та спроби дестабілізації роботи КМДА» – йдеться в повідомленні на сайті міської адміністрації.

Нагадаємо, минулого тижня у результаті обшуків у Департаменті економіки та інвестицій та в Департаменті земельних ресурсів слідчими Головного слідчого управління ДБР вилучено документацію, яка стосується діяльності структурних підрозділів КМДА в період з 2002 до 2007 року.

Нагадаємо, під час обшуків у Департаменті освіти Києва правоохоронець погрожував посадовцям.

Як повідомлялося, 6 вересня Прокуратура проводить обшуки в Управлінні містобудування та архітектури Києва.

Як повідомлялося, 18 серпня столичні правоохоронці проводили обшуки у Департаменті освіти та науки Київської міської держадміністрації та комунальному підприємстві у рамках розслідування кримінального провадження за фактами нецільового використання коштів бюджету Києва, передбачених на обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії в комунальних закладах освіти, та можливого привласнення їх шляхом зловживання службовим становищем.