У Києві на Подолі горить історичний будинок

Палає будівля-пам’ятка архітектури на розі Іллінської і Волоської

В історичному районі Києва, Подолі, горить будинок на розі вулиць Волоської та Іллінської. Про це ввечері 7 грудня повідомляють користувачі соцмереж. «Палає будівля-пам’ятка архітектури на розі Іллінської і Волоської! Працюють пожежники! Схоже (ймовірно) так звані господарі будинку його таки підпалили. Горить на горищі. Перше що



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Палає будівля-пам’ятка архітектури на розі Іллінської і Волоської

В історичному районі Києва, Подолі, горить будинок на розі вулиць Волоської та Іллінської.

Про це ввечері 7 грудня повідомляють користувачі соцмереж.

«Палає будівля-пам’ятка архітектури на розі Іллінської і Волоської! Працюють пожежники! Схоже (ймовірно) так звані господарі будинку його таки підпалили. Горить на горищі. Перше що «господарі» роблять – руйнують дах. Це всім відомо. Офіційної версії причини пожежі поки немає, і я не можу з упевненістю говорити про навмисний підпал, але подібна практика, практика доведення будівель до аварійного стану і руйнування, існує і поширена в Києві. У будь-якому випадку, доведення архітектурного, історичної та культурної спадщини до такого ось стану – злочин», – написав киянин Сергій Гаринін.

Про це ж повідомила й депутат Київської міськради Олена Терещенко.

«Унікальна садиба свідомо та безкарно доводилася до руйнування своїми недобросовісними власниками – ТОВ «Поділ Бізнес» та ЗАТ «Українські сателітарні системи», які ніколи і не думали виконувати охоронні договори, укладені у 2006 та 2008 році. А департамент культури КМДА, навіть під тиском громадськості, чомусь не бажав з’ясовувати стосунки з цими правопорушниками! Землекористувачем є ТОВ «Поділ Бізнес», який після пожежі без проблем зможе зняти охоронний статус з пам’ятки та звести на своїй земельній ділянці черговий багатоповерховий монстр!» – припускає депутат міськради.