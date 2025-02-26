Кличко передав від громади столиці чергову партію допомоги на фронт

Кличко нагадав, що минулого року Київ виділив цій бригаді із міського бюджету на оснащення 60 млн грн

На фронт поїхали 45 систем протидії БпЛА всенаправленої дії «Апостол»

Мер Києва Віталій Кличко передав від громади столиці на фронт бійцям 27-ї Печерської бригади Північного територіального командування Нацгвардії України 45 систем протидії БпЛА всенаправленої дії «Апостол». Про це інформує «Главком» із посиланням на повідомлення Віталія Кличка.

На фронт поїхали 45 систем протидії БпЛА всенаправленої дії «Апостол» вік громади столиці фото: КМДА

«Сьогодні від громади столиці передав захисникам на фронт чергову партію допомоги. Бійцям 27-ї Печерської бригади Північного територіального командування Нацгвардії України вирушило необхідне оснащення – 45 систем протидії БПЛА всенаправленої дії «Апостол». Це купольні системи РЕБ із розширеним діапазоном частот», – повідомив мер Києва.

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Столиця продовжує допомагати нашим захисникам, знаходячи можливості і в бюджеті міста, і за небюджетні кошти фото: Віталій Клмчко/Facebook

Кличко нагадав, що минулого року Київ виділив цій бригаді із міського бюджету на оснащення 60 млн грн.А цього року Київрада вже спрямувала понад 5 млрд грн на підтримку сил оборони та безпеки. Із них 4,9 млрд – на програму «Захисник Києва».

За словами мера Києва, ці кошти підуть, зокрема, на безпілотники, автомобільну техніку, системи РЕБ та інше необхідне оснащення.

Нагадаємо, Велика Британія, Німеччина, Франція та інші європейські країни готові спрямувати війська в Україну для забезпечення режиму припинення вогню. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву міністра фінансів Франції Еріка Ломбарда. Політик наголосив, що очікує від США підтримки європейських військ в Україні після того, як буде досягнуто угоди про перемир’я.