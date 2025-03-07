Квітковий бізнес реанімує радянське свято. Ціна тюльпанів підскочила перед 8 березня
Пишний букет вербових котиків коштує найдешевше, 100 грн
Питання щодо статусу 8 березня як вихідного дня та доцільності його святкування набуває нового значення в контексті прагнення країни відійти від радянської спадщини. Та, не зважаючи на це, 7 березня на ринках, у квіткових магазинах та вуличних точках продажу у Києві з’явився великий вибір сезонних квітів. Про це повідомляє кореспондент «Глакома».
На квіткових ринках, що розташовані біля виходів з метро, можна побачити букети на будь-який смак і гаманець, Щоправда, ціни на квіти помітно зросли. Пишний букет вербових котиків тут коштує найдешевше, 100 грн. За таку ж ціну можна купити і гілочку мімози, вона коштує 100-150 грн. Найдорожчий букет обмежується лише платоспроможністю та фантазією покупця.
Традиційно на ринку багато тюльпанів. Дрібніші коштують по 60 грн за штуку, крупніші – по 70. Троянд у порівнянні з тюльпанами помітно менше, але ціна на них трохи зросла – від 100 грн до 150 грн за квітку з метровою ніжкою.
Біля розкладок з квітами людей небагато. Один молодий чоловік попросив зібрати букет із рожевих гвоздик, а літній чоловік обрав гілочку ароматної мімози. Та здебільшого люди зупиняються на символічному букеті з трьох тюльпанів.
Зазначимо, шо купляють квіти як чоловіки, так і жінки.
Для тих, хто не хоче зрізаних квітів, є кошики з крокусами по 300 грн чи гіацінт від 100 грн.
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Є на ринку і пропозиції готових букетів та букети на замовлення. Ну а найдорожчі букети – у квіткових салонах. Як можна побачити на фото – найдешевший букет у салоні коштує 990 грн, найдорожчий – 3850 грн..
Нагадаємо, що 14 лютого 2023 року частина депутатів Верховної Ради України запропонувала внести до Кодексу законів про працю України певні зміни, які стосуються встановлення українських свят. Зокрема, там йшлося про скасування свята 8 Березня (Міжнародний жіночий день). Законопроєкт №9009 був зареєстрований в парламенті, але все ще перебуває на опрацюванні в комітеті. Згодом на порталі «Дія» створили опитування щодо долі 8 березня в Україні. Майже 62% українців проголосували за те, щоб залишити Міжнародний жіночий день вихідним.
Хоч для багатьох 8 березня сприймається як комуністичний пережиток, він залишається державним святом.
Нагадаємо, у Києві 5 березня, напередодні Міжнородного жіночого дня, офіційно розпочалася метеорологічна весна. Цьогорічна зима тривала всього 24 дні, це найкоротший зимовий період у столиці за весь час спостережень. За уточненими розрахунками кліматологів, цьогорічна метеорологічна зима в Києві розпочалася лише 4 лютого і тривала всього 24 дні. «Це на 68 днів менше за середні багаторічні показники. Вона виявилась найкоротшою у столиці за час проведення спостережень, за виключенням зими 2019-2020 років, коли вона взагалі не наступала
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