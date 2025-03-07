Квітковий бізнес реанімує радянське свято. Ціна тюльпанів підскочила перед 8 березня

Пишний букет вербових котиків коштує найдешевше, 100 грн

Питання щодо статусу 8 березня як вихідного дня та доцільності його святкування набуває нового значення в контексті прагнення країни відійти від радянської спадщини. Та, не зважаючи на це, 7 березня на ринках, у квіткових магазинах та вуличних точках продажу у Києві з’явився великий вибір сезонних квітів. Про це повідомляє кореспондент «Глакома».

На квіткових ринках, що розташовані біля виходів з метро, можна побачити букети на будь-який смак і гаманець, Щоправда, ціни на квіти помітно зросли. Пишний букет вербових котиків тут коштує найдешевше, 100 грн. За таку ж ціну можна купити і гілочку мімози, вона коштує 100-150 грн. Найдорожчий букет обмежується лише платоспроможністю та фантазією покупця.

Продавчиня в очікуванні покупців фото: glavcom.ua

Через теплу погоду аромат мімози чути вже на виході з метро фото: glavcom.ua

Традиційно на ринку багато тюльпанів. Дрібніші коштують по 60 грн за штуку, крупніші – по 70. Троянд у порівнянні з тюльпанами помітно менше, але ціна на них трохи зросла – від 100 грн до 150 грн за квітку з метровою ніжкою.

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У переддень 8 березня на ринку велика кількість квітів фото: glavcom.ua

Біля розкладок з квітами людей небагато. Один молодий чоловік попросив зібрати букет із рожевих гвоздик, а літній чоловік обрав гілочку ароматної мімози. Та здебільшого люди зупиняються на символічному букеті з трьох тюльпанів.

Чоловік обрав гілочку ароматної мімози фото: glavcom.ua

Чоловік обрав букет з рожевих гвоздик фото: glavcom.ua фото: glavcom.ua

Зазначимо, шо купляють квіти як чоловіки, так і жінки.

Великих черг біля квітів немає фото: glavcom.ua

Тюльпанів на ринку дуже багато фото: glavcom.ua

Для тих, хто не хоче зрізаних квітів, є кошики з крокусами по 300 грн чи гіацінт від 100 грн.

Крокуси стоятимуть не менше тижня, але через сильний аромат такий подарунок підійде не кожному фото: glavcom.ua

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Є на ринку і пропозиції готових букетів та букети на замовлення. Ну а найдорожчі букети – у квіткових салонах. Як можна побачити на фото – найдешевший букет у салоні коштує 990 грн, найдорожчий – 3850 грн..

У салоні можна придбати готовий букет чи замовити власний у флориста фото: glavcom.ua

Нагадаємо, що 14 лютого 2023 року частина депутатів Верховної Ради України запропонувала внести до Кодексу законів про працю України певні зміни, які стосуються встановлення українських свят. Зокрема, там йшлося про скасування свята 8 Березня (Міжнародний жіночий день). Законопроєкт №9009 був зареєстрований в парламенті, але все ще перебуває на опрацюванні в комітеті. Згодом на порталі «Дія» створили опитування щодо долі 8 березня в Україні. Майже 62% українців проголосували за те, щоб залишити Міжнародний жіночий день вихідним.

Хоч для багатьох 8 березня сприймається як комуністичний пережиток, він залишається державним святом.

Нагадаємо, у Києві 5 березня, напередодні Міжнородного жіночого дня, офіційно розпочалася метеорологічна весна. Цьогорічна зима тривала всього 24 дні, це найкоротший зимовий період у столиці за весь час спостережень. За уточненими розрахунками кліматологів, цьогорічна метеорологічна зима в Києві розпочалася лише 4 лютого і тривала всього 24 дні. «Це на 68 днів менше за середні багаторічні показники. Вона виявилась найкоротшою у столиці за час проведення спостережень, за виключенням зими 2019-2020 років, коли вона взагалі не наступала