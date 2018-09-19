У Києві на збуті зброї та боєприпасів затримано чоловіка



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Чоловіка затримано при спробі збути понад 100 патронів калібру 5,45 мм

Слідчі встановлюють джерела надходження зброї та боєприпасів

Столичними правоохоронцями за підозрою у незаконному збуті зброї та боєприпасів затримано 42-річного громадянина України. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

«Установлено, що в кінці серпня поточного року вказаний чоловік за грошову винагороду у розмірі 33 500 грн реалізував пістолет Baikal «made in Russia», який відповідно до висновку експерта є короткоствольною нарізною вогнепальною зброєю, виготовленою шляхом переробки, а також 8 бойових патронів калібру 9х18 мм», - йдеться в повідомленні.

Зловмисника затримали під час другої санкціонованої оперативної закупки, а саме при спробі збути понад 100 патронів калібру 5,45 мм за грошову винагороду у сумі 4000 грн.

На даний час вказаній особі повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України, та Шевченківським районним судом обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

В межах кримінального провадження проводяться слідчі та оперативні заходи зі встановлення джерел надходження зброї та боєприпасів.

Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.

Як повідомлялося, на Київщині СБУ викрила голову районного осередку громадської організації на незаконному збуті зброї та боєприпасів.