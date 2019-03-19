Покинуті автівки, незаконні кіоски і гаражі: Київ очищають від непотребу (фото)



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Комунальники прибирають незаконні споруди

За минулий робочий тиждень (11-15 березня) у Києві було прибрано 36 незаконних тимчасових споруд. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook в. о. директора КП «Київблагоустрій» Андрій Андрєєв.

Незаконні споруди були демонтовані комунальним підприємством «Київблагоустрій» та деякими власниками ТС, які на вимогу комунальної служби самостійно демонтували свої об’єкти.

Так, було прибрано:

1 павільйон на вул. Ю. Смолича, 6-б

1 кіоск на просп. Оболонському, 23

1 кіоск на вул. Героїв Севастополя, 8

1 покинуте авто на вул. Петлюри, 25

1 павільйон на Харківському шосе, 172

1 павільйон на просп. Перемоги, 71/2

1 кіоск на просп. Свободи, 24-а

1 павільйон на просп. Маяковського, 62-а

1 кіоск на вул. маршала Гречка, 12

1 павільйон на Харківському шосе, 144

1 всесезонний майданчик на вул. Кирилівській, 82

1 павільйон на вул. Нижньоюрківській, 3

1 всесезонний майданчик на вул. Ліхачова, 5

1 незаконна споруда на просп. Відрадному, 46

1 павільйон на вул. М. Цвєтаєвої, 18/78

1 майданчик з парасольками на вул. Ташкентській, 58/60

1 кіоск на просп. Маяковського, 60/10

1 покинуте авто на вул. Колекторній, навпроти просп. Григоренка

1 незаконний шлагбаум на бул. Тараса Шевченка, 1

1 павільйон на вул. Ревуцького, 27

1 покинуте авто на вул. Виборзькій, 90

1 незаконний контейнер на вул. Іоанна Павла ІІ, 10

1 шиномонтаж на вул. Сортувальній, 20

11 незаконних гаражів на вул. Борщагівській, 10

1 незаконний гараж на вул. Петропавлівській, 26

1 всесезонний майданчик на вул. Антоновича, 16

Як повідомлялося, 7 березня працівники «Київблагоустрою» зазнали нападу на Повітрофлотському проспекті під час демонтажу незаконної споруди.