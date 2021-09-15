У Києві невідомі пошкодили автомобіль продюсера гурту «Антитіла» (фото)

Інцидент стався перед пресконференцією, на якій артисти порушили проблему виплати роялті за використання їх пісень

Сергій Вусик зізнався, що і раніше отримував усні погрози, передані колегами по шоу-бізнесу від «колекторів від музики»

У Києві продюсеру гурту «Антитіла» цеглиною розбили вікно машини. Про це клавішник та продюсер гурту Сергій Вусик написав на сторінці у Facebook.

За його словами, інцидент стався зранку кілька днів тому перед пресконференцією, на якій артисти порушили проблему виплати роялті за використання їх пісень.

«Боротьба за гідну авторську винагороду для тисяч авторів України, за роялті, які вони не отримують десятками років, за їх умовні пенсії, і за те, що вони передадуть у спадок своїм дітям, – тепер виглядає ось так. Добряча цеглина у вікно. Зранечку… З відстані. Втікали швидко. Окрім розбитого вікна, пом’яли кузов автомобіля», – написав Вусик, додавши відповідні фото розбитого скла.

Сергій Вусик зізнався, що і раніше отримував усні погрози, передані колегами по шоу-бізнесу від «колекторів від музики». Раніше також були «жовті» замовні статті в пресі, а також спроби підкупити авторів музики, аби вони відкликали свої вимоги.

«Аби мовчали і думали, що і про кого ми публікуємо або які даємо пресухи. Це ж на мене, на Тараса (Тополю, соліста гурту «Антитіла» – ред.), на інших авторів має спрацювати. Ми ж батьки, багатодітні. Публічні. Комусь не подобається принциповість», – зазначив продюсер.

Додав також, що не зважаючи на те, що деяких авторів вдалося підкупити, більшість артистів має іншу думку і вже принципово вони не будуть відступати від своїх вимог.

Причина погроз, як вважає Сергій Вусик та ще низка українських артистів – розслідування щодо роялті. Автори пісень заявили, що не отримують грошей за авторські права на їх музику, яка звучить у громадських місцях. Цю оплату збирають невідомі організації – артисти назвали їх «колекторами від музики».

Про цю проблему заявила Українська Агенція з Авторських та Суміжних Прав (УААСП), зібравши 14 вересня відповідну пресконференцію в Українському кризовому медіацентрі. Спільнота авторів вперше з часів незалежності об’єдналася проти колекторів і зробила спільну заяву та звернення до президента України, уряду, Міністерства економіки та народних депутатів.

До авторів приєдналися також близько двохсот регіональних радіостанцій зі всієї України, всі найбільші радіо мережі, регіональні та державні телерадіокомпанії, найбільші організатори гастрольних подій та фестивалів, більше двох тисяч найвідоміших ресторанів та ресторанних мереж, ресторанні асоціації, українські виконавці, автори, музичні видавництва, відомі на весь світ українські DJ та продюсери.

Нагадаємо, у квітні у Києві невідомий напав і побив журналіста Романа Вінтоніва, відомого як Майкл Щур.