У Києві невідомі розфарбували графіті часів Майдану

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Невідомі написали слово FAKE на знаменитих графіті «Ікони Революції»

У Києві на вулиці Грушевського невідомі зробили написи на відновлених графіті часів Майдану.

Як повідомляє прес-служба поліції Києва, правоохоронці розшукують людину, яка це зробила, шукають камери відеонагляду, які могли б зафіксувати інцидент.

Відомості зареєстровані в Журналі єдиного обліку Печерського управління поліції, вирішується питання щодо кваліфікації правопорушення.

Водночас автор графіті, художник на прізвисько Sociopath повідомив, що невідомі надіслали йому відео, на якому видно, як хлопець у чорному одязі наносить червоною фарбою слово FAKE на кожен із малюнків.

«Хтось вирішив в такий спосіб нагадати міністру Нищуку про те, що за свої слова треба відповідати. Я пане міністре, теж нагадаю Вам нашу другу зустріч, коли Ви сказали, що репутація для Вас важлива. Але зараз вона виглядає як стіна на Груші — фейкова, як і вся політика Вашої влади», - написав художник.

Це вже не перший інцидент з цими графіті. У вересні 2017 року стало відомо, що з фасаду магазину люкс-меблів «Емпоріум» на вулиці Грушевського, 4 в Києві зникли знамениті патріотичні графіті, які були нанесені під час Революції гідності. Після цього побили вікна і розмалювали фасад будинку. Поліція відкрила провадження через знищення графіті, а також через побиті вікна.